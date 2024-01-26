Минобороны выиграло суд на более чем 1,5 миллиарда гривен против "Львовского арсенала"

Судебный процесс по делу в отношении ООО "Львовский арсенал" завершился в пользу Министерства обороны. Об этом сообщила пресс-служба оборонного ведомства Украины, передает УНН.

Детали

24 января 2024 года Северный апелляционный хозяйственный суд оставил в силе решение Хозяйственного суда Киева от 26 сентября 2023 года о взыскании с ООО "Львовский арсенал" в пользу Минобороны 1 340 465 698 гривен предварительной оплаты, 90 683 623,06 гривен пени и 96 734 638 гривен штрафа за непоставку оплаченных мин - резюмировали в Минобороны.

Отмечается, что решение вступило в законную силу и подлежит принудительному исполнению.

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Дополнение

Также в производстве Хозяйственного суда города Киева находится судебное дело о дополнительном взыскании в пользу Минобороны с этой же компании 163 486 435,74 гривны штрафа по этому же государственному контракту. Она была начислена поставщику за дополнительный период просрочки выполнения обязательств.

В рамках этого дела наложен арест на счета и другое движимое и недвижимое имущество, принадлежащие фирме "Львовский арсенал" - заявили в ведомстве.

Указанное постановление уже предъявлено в органы Государственной исполнительной службы Украины к исполнению.

Напомним

Служба внутреннего аудита Минобороны провела исследование закупки спецнаушников и предотвратили неэффективное расходование 11,7 миллиона гривен.