ГБР: завершено следствие по делу экс-чиновников Минобороны на более 1,4 млрд грн по закупке некачественной амуниции

ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-чиновников Минобороны по делу о закупке некачественной амуниции для военных, где речь идет о тяжких последствиях на 1,4 млрд грн и в растрате более 222 млн грн, сообщили в бюро в пятницу, пишет УНН.

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"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны Украины, которые закупали некачественную амуницию для военных", - говорится в сообщении ГБР в Telegram.

Как указано, действия злоумышленников угрожали жизни и здоровью наших защитников и нанесли многомиллионные убытки государству.

"Бывшие заместитель министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, в.и.о. начальника Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов, а также в.и.о. начальника центрального управления контроля качества Министерства обороны Украины подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ, что повлекло тяжкие последствия на 1,4 млрд гривен и в растрате более 222 млн грн", - сказано в сообщении ГБР.

Как отмечается, "экс-заместитель министра обороны, в частности, лоббировал заключение договоров о поставках вещевого имущества для военных: бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины по завышенным ценам и низкого качества на общую сумму более 1,4 млрд грн". Все договоры, как указано, заключались при условии полной предоплаты.

"Во втором эпизоде фигуранты заказали за рубежом средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. При этом была осуществлена стопроцентная предоплата и нарушена определенная инструкцией Министерства процедура осуществления контроля за качеством товара. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни", - сообщили в бюро.

"Это привело не только к потере 222 миллионов гривен бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ", - отметили в ГБР.

Бывшим должностным лицам было сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.

"После ознакомления стороны защиты с материалами дела, оно будет передано в суд", - сообщили в ГБР.

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