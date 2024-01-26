ГБР: завершено следствие по делу экс-чиновников Минобороны на более 1,4 млрд грн по закупке некачественной амуниции
Киев • УНН
Государственное бюро расследований (ГБР) в Украине завершило досудебное расследование в отношении бывших должностных лиц Министерства обороны по факту закупки некачественных боеприпасов, что стоило государству около 1,4 миллиарда гривен. Их обвиняют в растрате средств на сумму более 222 миллионов гривен.
ГБР завершило досудебное расследование в отношении экс-чиновников Минобороны по делу о закупке некачественной амуниции для военных, где речь идет о тяжких последствиях на 1,4 млрд грн и в растрате более 222 млн грн, сообщили в бюро в пятницу, пишет УНН.
Детали
"Сотрудники ГБР завершили досудебное расследование в отношении бывших высокопоставленных чиновников Министерства обороны Украины, которые закупали некачественную амуницию для военных", - говорится в сообщении ГБР в Telegram.
Как указано, действия злоумышленников угрожали жизни и здоровью наших защитников и нанесли многомиллионные убытки государству.
"Бывшие заместитель министра обороны, который отвечал за тыловое обеспечение ВСУ, в.и.о. начальника Департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов, а также в.и.о. начальника центрального управления контроля качества Министерства обороны Украины подозреваются в препятствовании законной деятельности ВСУ, что повлекло тяжкие последствия на 1,4 млрд гривен и в растрате более 222 млн грн", - сказано в сообщении ГБР.
Как отмечается, "экс-заместитель министра обороны, в частности, лоббировал заключение договоров о поставках вещевого имущества для военных: бронежилетов, касок, одежды и других вещей для нужд Вооруженных Сил Украины по завышенным ценам и низкого качества на общую сумму более 1,4 млрд грн". Все договоры, как указано, заключались при условии полной предоплаты.
"Во втором эпизоде фигуранты заказали за рубежом средства индивидуальной защиты ненадлежащего качества. При этом была осуществлена стопроцентная предоплата и нарушена определенная инструкцией Министерства процедура осуществления контроля за качеством товара. В результате Вооруженные Силы Украины получили некачественные бронежилеты, которые нельзя использовать в бою без угрозы жизни", - сообщили в бюро.
"Это привело не только к потере 222 миллионов гривен бюджетных средств, но и к подрыву обороноспособности страны, угрозе жизни и здоровью личного состава ВСУ", - отметили в ГБР.
Бывшим должностным лицам было сообщено о подозрении в препятствовании законной деятельности ВСУ, растрате имущества в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, совершенных по предварительному сговору группой лиц в условиях военного положения (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 УК Украины).
Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет.
"После ознакомления стороны защиты с материалами дела, оно будет передано в суд", - сообщили в ГБР.
В бюджет Украины вернули 1,5 млрд грн из дела о схеме с артснарядами для ВСУ - Умеров25 январь 2024, 12:19 • 18270 просмотров
ГБР: завершено следствие по делу экс-чиновников Минобороны на более 1,4 млрд грн по закупке некачественной амуниции
Государственное бюро расследований (ГБР) в Украине завершило досудебное расследование в отношении бывших должностных лиц Министерства обороны по факту закупки некачественных боеприпасов, что стоило государству около 1,4 миллиарда гривен. Их обвиняют в растрате средств на сумму более 222 миллионов гривен.
Госдеп: если США не смогут оказать помощь, будут ощутимые последствия, и в конце концов пострадает украинский народ
США не имеют источников финансирования для помощи Украине без голосования в Конгрессе за новый пакет помощи, заявил заместитель спикера Государственного департамента США Ведант Пател. Он предупредил, что бездействие может иметь ощутимые последствия.
Санду начала консультации по референдуму о вступлении Молдовы в ЕС
Президент Молдовы Майя Санду инициировала консультации по организации референдума о вступлении страны в ЕС. Первые консультации с общественностью состоялись 25 января, запланированы и другие с участием различных общественных деятелей.
Репрессии против тех, кто критикует кремль: британская разведка объяснила, что означает приговор гиркину в рф
российский террорист Игорь Гиркин был осужден в рамках репрессий кремля против критиков политики москвы. Его арест в июле 2023 года и последующий приговор отражают все более авторитарный характер россии.
В Коннектикуте внезапно обвалилась каменная крыша исторической церкви: видео камер наблюдения
Каменная башня исторической церкви в Нью-Лондоне, штат Коннектикут, внезапно обвалилась. Никто не пострадал, власти выясняют причину инцидента.
Должен был быть одним из крупнейших за время войны: Юсов о сорванном обмене пленными 24 января
Обмен пленными между Украиной и россией 24 января, который должен был стать одним из крупнейших в истории войны, был сорван из-за сбития российского самолета Ил-76. Украина продолжает работать над дальнейшими обменами, несмотря на вызовы.
В Киеве станции на "синей ветке" подземки ни одного дня не были закрыты в качестве укрытия - метро
Руководитель Киевского метрополитена Виктор Брагинский опровергает слухи о том, что станции синей линии, где идет ремонт, недоступны как укрытие. Он советует жителям города доверять только официальным источникам информации.
Пентагон призывает Конгресс одобрить пакет помощи для Украины как публично, так и частным образом
Пентагон призвал Конгресс одобрить финансирование Украины. Пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх подтвердила важность поддержки Украины со стороны США, опасаясь, что россия ищет финансовой помощи от таких стран, как Иран и Северная Корея.
Арахамия предлагает отправлять нардепов и госслужащих на военные учения
Давид Арахамия, глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте, предложил, чтобы все государственные служащие, включая народных депутатов, проходили военную подготовку. Он считает, что это могло бы повысить качество работы учебных центров и помочь уменьшить страх перед мобилизацией.
В ЕС могут попытаться заставить Венгрию молчать в случае ее блокирования 50 млрд евро для Украины - Politico
Лидеры ЕС могут исключить премьер-министра Венгрии Виктора Орбана из процесса голосования в ЕС, если Венгрия заблокирует финансирование Украины в 50 миллиардов евро.