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ДБР: завершено слідство у справі експосадовців Міноборони на понад 1,4 млрд грн щодо закупівлі неякісної амуніції

ДБР: завершено слідство у справі експосадовців Міноборони на понад 1,4 млрд грн щодо закупівлі неякісної амуніції

Київ • УНН

 • 41155 перегляди

Державне бюро розслідувань (ДБР) в Україні завершило досудове розслідування стосовно колишніх посадовців Міністерства оборони за фактом закупівлі неякісних боєприпасів, що коштувало державі близько 1,4 мільярда гривень. Їх звинувачують у розтраті коштів на суму понад 222 мільйони гривень.

ДБР завершило досудове розслідування стосовно експосадовців Міноборони у справі про закупівлю неякісної амуніції для військових, де ідеться про тяжкі наслідки на 1,4 млрд грн та у розтрату понад 222 млн грн, повідомили у бюро у п'ятницю, пише УНН.

Деталі

"Працівники ДБР завершили досудове розслідування стосовно колишніх високопосадовців Міністерства оборони України, які закупали неякісну амуніцію для військових", - ідеться у повідомленні ДБР у Telegram.

Як вказано, дії зловмисників загрожували життю та здоров’ю наших захисників й завдали багатомільйонних збитків державі.

"Колишні заступник міністра оборони, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ, т.в.о начальника Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів, а також т.в.о начальника центрального управління контролю якості Міністерства оборони України підозрюються у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, що спричинило тяжкі наслідки на 1,4 млрд гривень та у розтраті понад 222 млн грн", - сказано у повідомленні ДБР.

Як зазначається, "ексзаступник міністра оборони, зокрема, лобіював укладення договорів про постачання речового майна для військових: бронежилетів, касок, одягу та інших речей для потреб Збройних Сил України за завищеними цінами та низької якості на загальну суму понад 1,4 млрд грн". Усі договори, як вказано, укладалися за умови повної передплати.

"У другому епізоді фігуранти замовили за кордоном засоби індивідуального захисту неналежної якості. При цьому була здійснена стовідсоткова передоплата та порушена визначена інструкцією Міністерства процедура здійснення контролю за якістю товару. У результаті Збройні Сили України отримали неякісні бронежилети, які не можна використовувати у бою без загрози життю", - повідомили у бюро.

"Це призвело не лише до втрати 222 мільйонів гривень бюджетних коштів, а й до підриву обороноздатності країни, загрози життю та здоров’ю особового складу ЗСУ", - зазначили у ДБР.

Колишнім посадовцям було повідомлено про підозру у перешкоджанні законній діяльності ЗСУ, розтраті майна в особливо великих розмірах шляхом зловживання службовим становищем, вчинених за попередньою змовою групою осіб в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 114-1, ч. 5 ст. 191 КК України).

Санкція статті передбачає максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

"Після ознайомлення сторони захисту з матеріалами справи, вона буде передана до суду", - повідомили у ДБР.

До бюджету України повернули 1,5 млрд грн зі справи щодо схеми з артснарядами для ЗСУ - Умєров25.01.24, 14:19 • 21274 перегляди

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