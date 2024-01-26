Міноборони виграло суд на понад 1,5 мільярда гривень проти "Львівського арсеналу"
Київ • УНН
Міністерство оборони України виграло суд проти ТОВ "Львівський арсенал", стягнувши понад 1,5 мільярда гривень . Наразі тривають судові процеси щодо додаткового стягнення ще 163 млн грн, а на активи підприємства накладено арешт.
Судовий процес у справі щодо ТОВ "Львівський арсенал" завершився на користь Міністерства оборони. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства України, передає УНН.
Деталі
24 січня 2024 року Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 26 вересня 2023 року про стягнення з ТОВ "Львівський арсенал" на користь Міноборони 1 340 465 698 гривень попередньої оплати, 90 683 623,06 гривень пені та 96 734 638 гривень штрафу за непостачання оплачених мін
Зазначається, що рішення набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.
ДБР: завершено слідство у справі експосадовців Міноборони на понад 1,4 млрд грн щодо закупівлі неякісної амуніції26.01.24, 12:59 • 41155 переглядiв
Доповнення
Також у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває судова справа про додаткове стягнення на користь Міноборони з цієї ж компанії 163 486 435,74 гривні штрафу за цим самим державним контрактом. Вона була нарахована постачальнику за додатковий період прострочення виконання зобов’язань.
В рамках цієї справи накладено арешт на рахунки та інше рухоме та нерухоме майно, що належать фірмі "Львівський арсенал"
Зазначена ухвала вже пред’явлена до органів Державної виконавчої служби України до виконання.
Нагадаємо
Служба внутрішнього аудиту Міноборони провела дослідження закупівлі спецнавушників та запобігли неефективному витрачанню 11,7 мільйона гривень.