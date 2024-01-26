Міноборони виграло суд на понад 1,5 мільярда гривень проти "Львівського арсеналу"

ukenru
29 березня, 19:41 • 42691 перегляди

Україна перейде на літній час 30 березня: годинники переведуть на годину вперед

29 березня, 17:57 • 96528 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 115718 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 117428 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 14:28 • 232924 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 10:47 • 156949 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

29 березня, 09:57 • 147545 перегляди

Часткове сонячне затемнення: з'явилася трансляція

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 133289 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

29 березня, 04:30 • 121734 перегляди

День обізнаності про оніхектомію та День зарплати наперед: що ще відзначають 29 березня

28 березня, 20:29 • 112884 перегляди

Україна отримає 400 млн доларів від МВФ: виконавча рада затвердила перегляд

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+5°
 м/с
86 %
749 мм
Похмуро, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

Настав час "вказати на двері"? Венс порадив Трампу звільнити Волца через скандал з чатом Signal

29 березня, 18:15 • 34181 перегляди
У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

У Міноборони заявили про запуск Управління космічної політики: чому це важливо

29 березня, 18:31 • 32484 перегляди
Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

Зберігаємо активність, яка не дає окупанту заходити на Сумщину та Харківщину: Зеленський поговорив із Сирським

29 березня, 18:45 • 34845 перегляди
У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

У Харкові пролунали вибухи: місто атакують ворожі "шахеди"

29 березня, 18:53 • 31053 перегляди
Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

Неможливо ігнорувати сотні "шахедів" щоночі: Зеленський каже, що потрібна сильна реакція Америки та Європи

29 березня, 19:12 • 31956 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 232924 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 385744 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 440870 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 449225 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 358641 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 115718 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 130744 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 124935 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 98906 перегляди
Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

Телескоп Webb вперше зафіксував полярні сяйва на Нептуні у деталях

28 березня, 16:29 • 107991 перегляди
Актуальне
Міноборони виграло суд на понад 1,5 мільярда гривень проти "Львівського арсеналу"

Міноборони виграло суд на понад 1,5 мільярда гривень проти "Львівського арсеналу"

Київ • УНН

 • 105400 перегляди

Міністерство оборони України виграло суд проти ТОВ "Львівський арсенал", стягнувши понад 1,5 мільярда гривень . Наразі тривають судові процеси щодо додаткового стягнення ще 163 млн грн, а на активи підприємства накладено арешт.

Судовий процес у справі щодо ТОВ "Львівський арсенал" завершився на користь Міністерства оборони. Про це повідомила пресслужба оборонного відомства України, передає УНН.

Деталі 

24 січня 2024 року Північний апеляційний господарський суд залишив у силі рішення Господарського суду Києва від 26 вересня 2023 року про стягнення з ТОВ "Львівський арсенал" на користь Міноборони 1 340 465 698 гривень попередньої оплати, 90 683 623,06 гривень пені та 96 734 638 гривень штрафу за непостачання оплачених мін 

- резюмували в Міноборони.

Зазначається, що рішення набрало законної сили та підлягає примусовому виконанню.

ДБР: завершено слідство у справі експосадовців Міноборони на понад 1,4 млрд грн щодо закупівлі неякісної амуніції26.01.24, 12:59 • 41155 переглядiв

Доповнення

Також  у провадженні Господарського суду міста Києва перебуває судова справа про додаткове стягнення на користь Міноборони з цієї ж компанії 163 486 435,74 гривні штрафу за цим самим державним контрактом. Вона була нарахована постачальнику за додатковий період прострочення виконання зобов’язань.

В рамках цієї справи накладено арешт на рахунки та інше рухоме та нерухоме майно, що належать фірмі "Львівський арсенал"

- заявили у відомстві.

Зазначена ухвала вже пред’явлена до органів Державної виконавчої служби України до виконання.

Нагадаємо

Служба внутрішнього аудиту Міноборони провела дослідження закупівлі спецнавушників та запобігли неефективному витрачанню 11,7 мільйона гривень.

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

ВійнаЕкономіка
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,323.80
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,839.37