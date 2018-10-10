Минобороны в этом году планирует построить 15 улучшенных хранилищ
Киев • УНН
КИЕВ. 10 октября. УНН. Министерство обороны планирует построить 15 улучшенных хранилищ в 2018 году. Об этом сказал министр обороны Украины Степан Полторак на заседании правительства, передает корреспондент УНН.
"По моему глубокому убеждению, мы надежно сможем уберечь наши запасы тогда, когда мы построим закрытые железобетонные конструкции, которые обеспечат надежную охрану", - сказал министр.
Он сообщил, что финансовый ресурс, выделяемый Минобороны, в течение последних двух лет выделяется в размере 400-500 млн грн.
"Мы выбрали три арсенала, где проводятся работы: Цветоха, Калиновка, Богдановка. На Цветохе мы начали строительство железобетонных хранилищ, их там уже 34 почти готово. Сейчас начинается строительство на Калиновке и Богдановке. В этом году мы планируем построить 15 таких хранилищ", - отметил Полторак.
Он отметил вместе с тем, что армия не может самостоятельно решить эту задачу с помощью имеющегося ресурса для поддержания боеспособности хранилищ.
"Даже если в год мы будем выделять 500 млн, нам понадобится для того, чтобы построить все арсеналы базы, 15 лет", - добавил он.
Как сообщал УНН, в 3:30 9 октября поступила информация от начальника 6-го арсенала, что в районе населенного пункта Ичня Черниговской области произошел взрыв на технической территории. В 3:40 9 октября о пожаре и взрывах на территории 6-го арсенала Министерства обороны вблизи пгт Дружба в Ичнянском районе Черниговской области сообщили спасателям. Территория 6-го арсенала составляет около 682,6 га, из них техническая территория - 402 га.
Из района ЧП эвакуировали 12 тыс. человек. Авиапространство вблизи закрыли в радиусе 30 км. Прекращено движение автомобильного и железнодорожного транспорта.
Из-за взрывов на арсенале в Черниговской открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 425 УК Украины. CБУ рассматривает возможность диверсии.