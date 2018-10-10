Міноборони цього року планує побудувати 15 покращених сховищ

"На моє глибоке переконання, ми надійно зможемо вберегти наші запаси тоді, коли ми побудуємо закриті залізобетонні конструкції, які забезпечать надійну охорону", - сказав міністр.

Він повідомив, що фінансовий ресурс, що виділяється Міноборони, протягом останніх двох років виділяється обсягом 400-500 млн грн.

"Ми вибрали три арсенали, де зараз проводяться роботи: Цвітоха, Калинівка, Богданівка. На Цвітосі ми почали будівництво залізобетонних сховищ, їх там уже 34 майже готово. Зараз починається будівництво на Калинівці і Богданівці. У цьому році ми плануємо побудувати 15 таких сховищ", - зазначив Полторак.

Він зазначив водночас, що армія не може самостійно вирішити цю задачу за допомогою наявного ресурсу для підтримання боєздатності сховищ.

"Навіть якщо на рік ми будемо виділяти 500 млн, нам знадобиться для того, щоб побудувати всі арсенали бази, 15 років", - додав він.

Як повідомляв УНН, о 3:30 9 жовтня надійшла інформація від начальника 6-го арсеналу, що в районі населеного пункту Ічня Чернігівської області стався вибух на технічній території. О 3:40 9 жовтня про пожежу та вибухи на території 6-го арсеналу Міністерства оборони поблизу смт Дружба у Ічнянському районі Чернігівської області повідомили рятувальників. Територія 6-го арсеналу становить близько 682,6 га, з них технічна територія – 402 га.

З району НС евакуювали 12 тис. осіб. Авіапростір поблизу закрили у радіусі 30 км. Припинено рух автомобільного і залізничного транспорту.

Через вибухи на арсеналі на Чернігівщині відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 425 КК України. CБУ розглядає можливість диверсії.