Минобороны США начинает немедленное увольнение трансгендерных военных
Киев • УНН
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки начинает увольнение трансгендерных военных и обязывает других самоидентифицироваться. Пентагон будет проверять медицинские записи на гендерную дисфорию.
Министерство обороны Соединенных Штатов Америки (США) начинает немедленное увольнение из армии до 1000 военнослужащих, которые считают себя трансгендерами. Всем остальным военным предоставляется 30 дней на самоидентификацию в соответствии с новой директивой, опубликованной в четверг, 08 мая. Об этом информирует издание The Guardian, передает УНН.
Детали
Отмечается, что американское оборонное ведомство будет проверять медицинские записи, чтобы выявить тех, кто скрывает свою трансгендерность.
Больше никаких трансгендеров в Министерстве обороны
По данным издания, чиновники департамента заявили, что трудно точно определить, сколько трансгендерных военнослужащих, но в медицинских записях будут указаны те, у кого диагностирована гендерная дисфория, у кого проявляются симптомы или кто проходит лечение.
Затем этих военнослужащих будет принудительно уволено со службы
Как пишет издание со ссылкой на чиновников, по состоянию на 9 декабря 2024 года на службе в американской армии было 4240 военных с диагнозом гендерная дисфория. Но они признают, что это число может быть выше.
Напомним
27 января 2025 года Дональд Трамп подписал указ, требующий пересмотра медицинских стандартов для военнослужащих, в частности трансгендерных лиц.
18 марта 2025 года федеральный судья США запретил администрации Трампа запрещать трансгендерам служить в армии. Суд признал эту политику дискриминационной, нарушающей конституционные права военных.
Минобороны США издало новые правила о запрете трансгендерам служить в армии. Военнослужащие должны пройти оценку на наличие гендерной дисфории.
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