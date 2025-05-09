Міноборони США розпочинає негайне звільнення трансгендерних військових
Київ • УНН
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки починає звільнення трансгендерних військових та зобов'язує інших самоідентифікуватися. Пентагон перевірятиме медичні записи на гендерну дисфорію.
Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (США) розпочинає негайне звільнення з армії до 1000 військовослужбовців, які вважають себе трансгендерами. Всім іншим військовим надається 30 днів на самоідентифікацію відповідно до нової директиви, опублікованої в четвер, 08 травня. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.
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Зазначається, що американське оборонне відомство перевірятиме медичні записи, щоб виявити тих, хто приховує свою трансгендерність.
Більше ніяких трансгендерів у Міністерстві оборони
За даними видання, чиновники департаменту заявили, що важко точно визначити, скільки трансгендерних військовослужбовців, але в медичних записах будуть вказані ті, у кого діагностована гендерна дисфорія, у кого проявляються симптоми або хто проходить лікування.
Потім цих військовослужбовців буде примусово звільнено зі служби
Як пише видання з посиланням на чиновників, станом на 9 грудня 2024 року на службі в американській армії було 4240 військових з діагнозом гендерна дисфорія. Але вони визнають, що це число може бути вищим.
Нагадаємо
27 січня 2025 року Дональд Трамп підписав указ, що вимагає перегляду медичних стандартів для військовослужбовців, зокрема трансгендерних осіб.
18 березня 2025 року федеральний суддя США заборонив адміністрації Трампа забороняти трансгендерам служити в армії. Суд визнав цю політику дискримінаційною, що порушує конституційні права військових.
Міноборони США видало нові правила щодо заборони трансгендерам служити в армії. Військовослужбовці мають пройти оцінку на наявність гендерної дисфорії.
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