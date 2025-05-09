Міноборони США розпочинає негайне звільнення трансгендерних військових

$41.440.02
47.070.11
ukenru
Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом
20:34 • 5246 перегляди

Україна готова до 30-денного припинення вогню хоч відсьогодні: Зеленський провів "гарну розмову" з Трампом

8 травня, 17:55 • 36626 перегляди

Перший американський понтифік: що відомо про Папу Римського Лева XIV

Ексклюзив
8 травня, 13:38 • 79252 перегляди

Зафіксовано близько 280 випадків страт українських військовополонених

8 травня, 13:00 • 133400 перегляди

ООН: квітень став місяцем з найбільшою кількістю жертв серед цивільних в Україні з вересня 2024 року

Ексклюзив
8 травня, 12:19 • 104504 перегляди

"Таких рекомендацій не надходило": МОН прокоментувало інформацію про перехід деяких українських вишів на дистанційку

8 травня, 12:11 • 106914 перегляди

Глава СБУ Василь Малюк отримав звання Герой України

8 травня, 11:49 • 164588 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:18 • 108539 перегляди

ВР ратифікувала угоду України та США про копалини

8 травня, 10:52 • 127291 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

Ексклюзив
8 травня, 08:51 • 43313 перегляди

Українські компанії можуть виготовляти до 10 мільйонів БПЛА на рік: названі умови

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+8°
1м/с
55%
749мм
Популярнi новини

На Сумщині затримали жінку, яка намагалась продати немовля за 30 тисяч доларів

8 травня, 15:11 • 16443 перегляди

ЗСУ звільнили лісовий масив "Берлін" на Харківщині: деталі операції

8 травня, 15:37 • 12142 перегляди

У Ватикані обрали нового Папу Римського: над Сикстинською капелою білий дим

8 травня, 16:12 • 67527 перегляди

Пакистан атакував три військові бази на півночі Індії

8 травня, 18:45 • 24498 перегляди

Зеленський проводить телефонну розмову із Трампом

19:03 • 13997 перегляди
Публікації

5 рецептів домашніх енергетичних батончиків: просто, корисно, смачно

8 травня, 13:49 • 93547 перегляди

Посли G7 підтримали законопроєкт про реформу АРМА, але Дума ігнорує міжнародні сигнали та просуває альтернативу

8 травня, 12:41 • 113134 перегляди

Вигідна покупка чи пастка? Підводні камені "сірого" ринку техніки в Україні

8 травня, 11:49 • 164589 перегляди

Від 3 годин до майже 3 років: незвичайні історії ватиканських конклавів

8 травня, 10:52 • 127291 перегляди

Передача майнових комплексів Фонду держмайна: обіцянки мільярдів, реальність − борги та ліквідації

8 травня, 07:43 • 209440 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Папа Франциск

Фрідріх Мерц

Урсула фон дер Ляєн

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Ватикан

Харків

Реклама
УНН Lite

GTA VI: новий трейлер побив рекорди переглядів, саундтрек злетів у чартах

8 травня, 09:29 • 125910 перегляди

Тімоті Шаламе вперше вийшов на червону доріжку разом з Кайлі Дженнер на кінопремії в Італії

8 травня, 08:37 • 139572 перегляди

Вогнеборці врятували цуценя під час пожежі на Дніпропетровщині

7 травня, 13:49 • 75962 перегляди

GTA VI: вийшов другий трейлер

6 травня, 13:46 • 105220 перегляди

Тімоті Шаламе пропустив Met Gala заради гри НБА, поки Кайлі Дженнер сяяла на заході

6 травня, 09:05 • 153446 перегляди
Актуальне

Сухий Су-30

Tesla Cybertruck

Telegram

Grand Theft Auto

Ядерна бомба B61

Міноборони США розпочинає негайне звільнення трансгендерних військових

Київ • УНН

 • 492 перегляди

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки починає звільнення трансгендерних військових та зобов'язує інших самоідентифікуватися. Пентагон перевірятиме медичні записи на гендерну дисфорію.

Міноборони США розпочинає негайне звільнення трансгендерних військових

Міністерство оборони Сполучених Штатів Америки (США) розпочинає негайне звільнення з армії до 1000 військовослужбовців, які вважають себе трансгендерами. Всім іншим військовим надається 30 днів на самоідентифікацію відповідно до нової директиви, опублікованої в четвер, 08 травня. Про це інформує видання The Guardian, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що американське оборонне відомство перевірятиме медичні записи, щоб виявити тих, хто приховує свою трансгендерність.

Більше ніяких трансгендерів у Міністерстві оборони

- написав міністр оборони США Піт Гегсет у соцмережі Х.

За даними видання, чиновники департаменту заявили, що важко точно визначити, скільки трансгендерних військовослужбовців, але в медичних записах будуть вказані ті, у кого діагностована гендерна дисфорія, у кого проявляються симптоми або хто проходить лікування.

Потім цих військовослужбовців буде примусово звільнено зі служби

- йдеться у дописі The Guardian.

Як пише видання з посиланням на чиновників, станом на 9 грудня 2024 року на службі в американській армії було 4240 військових з діагнозом гендерна дисфорія. Але вони визнають, що це число може бути вищим.

Нагадаємо

27 січня 2025 року Дональд Трамп підписав указ, що вимагає перегляду медичних стандартів для військовослужбовців, зокрема трансгендерних осіб.

18 березня 2025 року федеральний суддя США заборонив адміністрації Трампа забороняти трансгендерам служити в армії. Суд визнав цю політику дискримінаційною, що порушує конституційні права військових.

Міноборони США видало нові правила щодо заборони трансгендерам служити в армії. Військовослужбовці мають пройти оцінку на наявність гендерної дисфорії.

Трансгендерним жінкам заборонили грати у футбол в жіночих командах Англії та Шотландії01.05.25, 18:37 • 10760 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

Новини Світу
Піт Хегсетх
Міністерство оборони США
Дональд Трамп
Сполучені Штати
Brent
$63.09
Bitcoin
$103,270.70
S&P 500
$5,700.44
Tesla
$287.90
Газ TTF
$35.34
Золото
$3,321.00
Ethereum
$2,207.18