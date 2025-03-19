Суд у США заблокував заборону Трампа на службу трансгендерів в армії
Київ • УНН
Федеральний суддя США заборонив адміністрації Трампа забороняти трансгендерам служити в армії. Суд визнав цю політику дискримінаційною, що порушує конституційні права військових.
У США у вівторок федеральний суддя заборонив адміністрації президента Дональда Трампа забороняти трансгендерам служити в армії, повідомляє The New York Times, пише УНН.
Деталі
У письмовому висновку, який критикував зусилля президента, окружний суддя США Ана С. Реєс видала заборону, яка дозволяє трансгендерним військовим продовжувати службу в армії згідно з правилами, встановленими адміністрацією Джо Байдена, доки не буде рішення щодо їхнього позову проти заборони адміністрації Трампа.
"Заборона внизу містить принизливу лексику, націлену на вразливу групу, що порушує П’яту поправку", - написала суддя Реєс.
Уряд стверджував, що суди повинні підкорятися військовому рішенню, але в 79-сторінковому рішенні суддя заявив, що уряд створив заборону, засновану на практично відсутніх доказах, і що "закон не вимагає, щоб суд автоматично схвалював нелогічні рішення, що ґрунтуються на припущеннях".
Доповнення
За даними Міністерства оборони США, близько 4200 військовослужбовців, або близько 0,2 відсотка військових, є трансгендерами. До них входять пілоти, старші офіцери, атомники та зелені берети, а також рядові солдати, матроси, льотчики та морські піхотинці.
У січні президент Трамп підписав указ, у якому говориться, що трансгендерні військові вразили військових "радикальною гендерною ідеологією" і що "прийняття гендерної ідентичності, несумісної зі статтю особи, суперечить зобов’язанню солдата вести чесний, правдивий і дисциплінований спосіб життя, навіть в особистому житті".
У лютому Міністерство оборони США випустило нову політику, яка включала ті самі формулювання, і заявило, що всі трансгендерні військові, незалежно від заслуг, будуть змушені звільнитися з армії.
Кілька військовослужбовців негайно подали до суду, заявивши, що така політика є незаконною дискримінацією, яка порушує їхнє конституційне право на рівний захист згідно із законом.