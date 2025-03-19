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Суд в США заблокировал запрет Трампа на службу трансгендеров в армии

Киев • УНН

 • 21004 просмотра

Федеральный судья США запретил администрации Трампа запрещать трансгендерам служить в армии. Суд признал эту политику дискриминационной, нарушающей конституционные права военнослужащих.

Суд в США заблокировал запрет Трампа на службу трансгендеров в армии

В США во вторник федеральный судья запретил администрации президента Дональда Трампа запрещать трансгендерам служить в армии, сообщает The New York Times, пишет УНН.

Детали

В письменном заключении, критиковавшем усилия президента, окружной судья США Ана С. Рейес выдала запрет, позволяющий трансгендерным военным продолжать службу в армии согласно правилам, установленным администрацией Джо Байдена, пока не будет решения по их иску против запрета администрации Трампа.

"Запрет внизу содержит унизительную лексику, нацеленную на уязвимую группу, что нарушает Пятую поправку", - написала судья Рейес.

Правительство утверждало, что суды должны подчиняться военному решению, но в 79-страничном решении судья заявил, что правительство создало запрет, основанный на практически отсутствующих доказательствах, и что "закон не требует, чтобы суд автоматически одобрял нелогичные решения, основанные на предположениях".

Дополнение

По данным Министерства обороны США, около 4200 военнослужащих, или около 0,2 процента военных, являются трансгендерами. В их число входят пилоты, старшие офицеры, атомщики и зеленые береты, а также рядовые солдаты, матросы, летчики и морские пехотинцы.

В январе президент Трамп подписал указ, в котором говорится, что трансгендерные военные поразили военных "радикальной гендерной идеологией" и что "принятие гендерной идентичности, несовместимой с полом лица, противоречит обязательству солдата вести честный, правдивый и дисциплинированный образ жизни, даже в личной жизни".

В феврале Министерство обороны США выпустило новую политику, которая включала те же формулировки, и заявило, что все трансгендерные военные, независимо от заслуг, будут вынуждены уволиться из армии.

Несколько военнослужащих немедленно подали в суд, заявив, что такая политика является незаконной дискриминацией, которая нарушает их конституционное право на равную защиту согласно закону.

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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