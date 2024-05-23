Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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ukrainaУкраина
Эксклюзив
Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»
  •  60216 просмотра

Коррупционер высшего сорта: эксперт о планах Гетманцева разрешить бронирование «клуба белого бизнеса»

Эксклюзив
В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины
  •  134452 просмотра

В МОН сообщили, когда в школах появятся учебники по истории с разделом о войне рф против Украины

Эксклюзив
Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"
22 мая 2024, 09:04  •  136187 просмотра

Воины АТО прокомментировали угрозы НАБУ и САП арестовать их земли: "Пусть едут к нам на фронт"

Эксклюзив
Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы
22 мая 2024, 08:20  •  133317 просмотра

Поддельные мировые бренды и сахарная пудра: как в Украине через популярные маркетплейс продаются сомнительные БАДы

Эксклюзив
Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт
22 мая 2024, 08:18  •  114289 просмотра

Идея Гетманцева о бронировании для участников "клуба белого бизнеса" является попыткой разделить бизнес на кластеры - эксперт

Эксклюзив
В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство
21 мая 2024, 11:44  •  120876 просмотра

В нацпарке "Тузловские лиманы" выявлено массовое браконьерство

Эксклюзив
Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства
21 мая 2024, 11:39  •  117180 просмотра

Представитель Ассоциации перевозчиков о ситуации с бронированием дальнобойщиков: большая часть перевозок не осуществляется, водители ожидают реакцию правительства

Эксклюзив
В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия
21 мая 2024, 09:10  •  120544 просмотра

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Эксклюзив
В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт
21 мая 2024, 07:29  •  113868 просмотра

В Украине до сих пор есть чиновники, которые ведут диверсионную политику, в частности в налоговой - эксперт

Эксклюзив
Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов
21 мая 2024, 05:34  •  104816 просмотра

Дело НАБУ против Сольского начало трещать по швам: АТОшники опровергали версию детективов

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Охота на крота: почему депутат от Юлии Тимошенко закрыл свои декларации

20 мая 2024, 08:03  •  260583 просмотра
Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

Покушение на премьера Словакии: ксенофобия и российский след

16 мая 2024, 09:35  •  452731 просмотра

Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь

В реабилитационных центрах Украины потребность в протезировании среди пострадавших от войны ниже, чем ожидалось, благодаря эффективности догоспитальной медицинской помощи, которая позволяет сохранить не только жизнь, но и функциональность конечностей.

Война •   •  782 просмотра
Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь

Враг ударил по Малой Токмачке на Запорожье: погиб пожилой мужчина

74-летний мужчина погиб от обстрела российской артиллерии, когда занимался на своем дворе в селе Малая Токмачка Запорожской области.

Война •   •  1775 просмотра
Враг ударил по Малой Токмачке на Запорожье: погиб пожилой мужчина

На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших

40-летний кенийский альпинист Джошуа Черуйот Кируи был найден мертвым возле вершины Эвереста после того, как исчез вместе со своим непальским гидом Навангом Шерпой во время попытки подъема без дополнительного кислорода, что стало четвертой смертью на Эвересте за эту неделю.

спорт •   •  1508 просмотра
На Эвересте на этой неделе уже четыре погибших

Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов

Военное сотрудничество между Северной Кореей и Россией продолжается: Северная Корея поставляет России большие объемы снарядов, но нет никаких доказательств того, что рф просит военное оборудование у Северной Кореи, поскольку она имеет достаточные запасы старой советской техники.

Война •   •  2713 просмотра
Военное сотрудничество между Северной Кореей и рф продолжается, прежде всего речь идет о снарядах - Юсов

В Днепре сообщили о звуке взрыва

В Днепре, Украина, произошел взрыв после того, как Военно-воздушные силы Украины сообщили о противовоздушной обороне против разведывательного беспилотника в регионе.

Война •   •  2297 просмотра
В Днепре сообщили о звуке взрыва

Рада разрешила подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения

Верховная Рада приняла во втором чтении законопроект по обеспечению равенства процессуальных прав всех участников судебного процесса.

политика •   •  2398 просмотра
Рада разрешила подавать апелляцию на определения суда об оставлении заявления истца без удовлетворения

россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие

российские войска обстреляли из реактивных систем залпового огня «Смерч» Селидово Донецкой области, повредив административное здание промышленного предприятия.

Война •   •  3809 просмотра
россияне обстреляли из «Смерча» Селидово в Донецкой области: повреждено промышленное предприятие

Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

По меньшей мере четыре человека погибли и еще двое пропали после того, как российская армия нанесла по меньшей мере 15 ударов по Харькову, по предварительным данным.

Война •   •  3759 просмотра
Атака рф на Харьков унесла жизни 4 человек, еще 2 ищут

Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

Великобритания направляет Украине пакет военной помощи на сумму более 217 миллионов евро для усиления ее воздушной и морской обороны, включая радары ПВО, радиолокационные приманки, системы радиоэлектронной борьбы, малые катера и разведывательные беспилотники.

Война •   •  5010 просмотра
Великобритания направляет Украине военный пакет на более 217 млн евро для усиления воздушной и морской обороны

Рада провалила законопроект об особенностях назначения судей во время военного положения

Верховная Рада Украины не смогла принять законопроект № 9439 об особенностях назначения судей в условиях военного положения, который позволил бы Президенту влиять на отбор кандидатов на должности судей на основе информации от силовых структур.

политика •   •  3677 просмотра
Рада провалила законопроект об особенностях назначения судей во время военного положения