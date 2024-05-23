Минобороны: людей, имеющих ампутацию в результате войны, меньше, чем можно себе представиь

В центрах реабилитации в Украине потребность в протезировании ниже, чем можно было бы ожидать. Такое количество ампутаций среди пострадавших от войны отражает эффективность догоспитальной медицинской помощи, которая позволяет сохранить не только жизнь, но и функциональность конечностей. Об этом рассказала заместитель министра обороны Украины по вопросам социального развития Наталья Калмыкова во время брифинга, передает корреспондент УНН.

Детали

По словам Калмыковой, не во всех центрах реабилитации есть протезисты и возможность протезироваться, но это и не является необходимостью.

Я не могу, к сожалению, назвать цифры людей, которые имеют ампутацию у нас в Украине в результате войны, но на самом деле эти цифры, гораздо меньше, чем мы себе можем представить. И это хорошая история о том, что наша помощь медицинская на догоспитальном этапе дает возможность сохранять людям не только жизнь, но и функциональность конечностей - сказала заместитель министра.

Напомним

Украина планирует построить разветвленную систему реабилитации, которая будет включать более 250 многопрофильных медицинских учреждений и 6 специализированных монопрофильных учреждений, взяв за основу израильскую модель.

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