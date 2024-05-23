Міноборони: людей, які мають ампутацію внаслідок війни, менше, ніж можна собі уявити
Київ • УНН
У реабілітаційних центрах України потреба в протезуванні серед постраждалих від війни є нижчою, ніж очікувалося, завдяки ефективності догоспітальної медичної допомоги, яка дозволяє зберегти не лише життя, але й функціональність кінцівок.
В центрах реабілітації в Україні потреба в протезуванні нижча, ніж можна було б очікувати. Така кількість ампутацій серед постраждалих від війни відображає ефективність догоспітальної медичної допомоги, яка дозволяє зберегти не тільки життя, а й функціональність кінцівок. Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.
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За словами Калмикової, не в усіх центрах реабілітації є протезисти і можливість протезуватися, але це і не є необхідністю.
Я не можу, на жаль, назвати цифри людей, які мають ампутацію в нас в Україні внаслідок війни, але насправді ці цифри, набагато менше, ніж ми собі можемо уявити. І це хороша історія про те, що наша допомога медична на догоспітальному етапі дає можливість зберігати людям не тільки життя, а і функціональність кінцівок
Нагадаємо
Україна планує побудувати розгалужену систему реабілітації, яка включатиме понад 250 багатопрофільних медичних закладів та 6 спеціалізованих монопрофільних установ, взявши за основу ізраїльську модель.
У Запоріжжі обіцяють створити центр реабілітації для понад 2500 людей на рік17.03.24, 17:25 • 38429 переглядiв