Міноборони: людей, які мають ампутацію внаслідок війни, менше, ніж можна собі уявити

В центрах реабілітації в Україні потреба в протезуванні нижча, ніж можна було б очікувати. Така кількість ампутацій серед постраждалих від війни відображає ефективність догоспітальної медичної допомоги, яка дозволяє зберегти не тільки життя, а й функціональність кінцівок. Про це розповіла заступниця міністра оборони України з питань соціального розвитку Наталія Калмикова під час брифінгу, передає кореспондент УНН.

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За словами Калмикової, не в усіх центрах реабілітації є протезисти і можливість протезуватися, але це і не є необхідністю.

Я не можу, на жаль, назвати цифри людей, які мають ампутацію в нас в Україні внаслідок війни, але насправді ці цифри, набагато менше, ніж ми собі можемо уявити. І це хороша історія про те, що наша допомога медична на догоспітальному етапі дає можливість зберігати людям не тільки життя, а і функціональність кінцівок