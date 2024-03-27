Минобороны: "Агентство оборонных закупок" приобретет 4 тыс БПЛА через Prozorro
Киев • УНН
Министерство обороны объявило о закупке 3 000 DJI Mavic 3E и 1 000 DJI Mavic 3 Thermal БПЛА через систему Prozorro, что является частью более масштабной закупки 20 000 беспилотников для Вооруженных Сил Украины.
"Агентство оборонных закупок" сообщило о 2 этапе закупки дронов БпАК типа DJI Mavic 3E и БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal, сообщило Минобороны, пишет УНН.
Детали
"Агентство оборонных закупок" Министерства обороны Украины объявило второй этап рамочного соглашения на приобретение беспилотных авиационных комплексов. В системе Prozorro появились тендеры на закупку 3000 БпАК типа DJI Mavic 3E и 1000 БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal, включая дополнительное оборудование. Это составляет пятую часть от 20000 дронов, которые планируется приобрести в рамках сделки, однако объемы могут увеличиться.
В современной войне дроны - неотъемлемая составляющая. Они становятся нашими глазами и крыльями на поле боя. Активная интеграция беспилотных авиационных комплексов в Вооруженные силы Украины - это шаг вперед в национальной безопасности и обороне
В системе Prozorro было опубликовано 15 отборов для поставки 200 беспилотных авиационных комплексов типа DJI Mavic 3E (всего 3000 шт и 5 отборов на 200 БпАК типа DJI Mavic 3 Thermal (всего 1000 шт). Ожидаемая стоимость закупок рассчитана на основе цены 133 тысяч гривен за один Mavic 3E и 198 тысяч гривен за один Mavic 3 Thermal (без НДС).
Чтобы поставлять как можно большее количество дронов для ВСУ, важно максимально эффективно расходовать ресурсы. И использование Prozorro позволит нам обеспечить конкуренцию поставщиков и получить самые выгодные цены в этих закупках
По словам Минобороны разделение закупки на отдельные отборы по 200 дронов позволит привлечь к участию больше поставщиков, которые не могут обеспечить все нужное количество, и расширить базу поставщиков. Это также поможет диверсифицировать источники поставок.
Участие в этих закупках открыто для всех поставщиков, которые успешно прошли квалификацию в рамочных соглашениях на закупку БпАК Mavic 3E и Mavic 3 Thermal, и они могут подать свои предложения в любой момент.
Сообщается, что новая процедура рамочного соглашения в системе Prozorro позволяет заказчикам по обороне проводить конкурентные закупки, не разглашая чувствительную информацию. В системе можно просмотреть ставки участников и цену, полученную в результате торгов, что обеспечит прозрачность и отсутствие переплат.
Однако информация о сроках, местах поставки и других условиях закупки, а также детали об участниках и победителях, будет доступна только для этих участников и органов контроля и обжалования.
Напомним,
Министерство обороны впервые приобретет через систему Prozorro 20 000 беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Тендеры объявлены на Mavic 3E и Mavic 3 Thermal. Общей стоимостью почти 3 миллиарда гривен
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Минобороны: "Агентство оборонных закупок" приобретет 4 тыс БПЛА через Prozorro
Министерство обороны объявило о закупке 3 000 DJI Mavic 3E и 1 000 DJI Mavic 3 Thermal БПЛА через систему Prozorro, что является частью более масштабной закупки 20 000 беспилотников для Вооруженных Сил Украины.
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