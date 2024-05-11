Минные, разминирующие, логистические: украинские военные испытали многофункциональные наземные дроны

108-я бригада ТрО успешно испытала многофункциональные наземные дроны - минные, разминирующие, логистические, эвакуационные и штурмовые. Испытания прошли успешно. Об этом сообщают в Силах обороны Юга, передает УНН.

В 108-й бригаде ТрО прошли испытания наземных дронов. На сегодня их шесть модификаций: минные, разминирующие, логистические (для доставки провианта, воды, боеприпасов, древесины и т.д.), эвакуационные и штурмовые. Испытания прошли успешно. Итак, в ближайшее время наземные дроны пройдут проверку боевой работой - говорится в сообщении.

Отмечается, что все дроны имеют название - "Махно" в честь Нестора Махно.

"Разработке дронов мы обязаны инициативе снизу. Конструирование, сварку, электронику и необходимое программирование - все самостоятельно сделали наши воины. Львиную долю необходимых средств так же вложили они. В то же время к этой работе присоединились волонтеры, отдельные семьи и некоторые компании, за что мы им, безусловно, искренне благодарны", - отметили в Силах обороны.

Офицер бригады уверен, что в современных боевых условиях эти средства приобретают большое значение, ведь позволяют обезопасить жизнь военнослужащих и вместе с тем успешно выполнить боевые задачи.

Напомним

Канадская компания Roshel, которая изготавливает бронеавтомобили, которые в том числе и поставляют Украине, планирует развернуть производство бронетехники на территории нашей страны. Сейчас в Украине есть несколько мастерских, которые осуществляют ремонт и обслуживание автомобилей.