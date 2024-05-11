Минные, разминирующие, логистические: украинские военные испытали многофункциональные наземные дроны

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Эксклюзив
Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты
10 мая 2024, 07:29  •  148229 просмотра

Чайные листья и отходы производства: специалисты КНИИСЭ рассказали, чем производители подделок набивают сигареты

Эксклюзив
Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье
9 мая 2024, 13:08  •  160938 просмотра

Руководитель Аппарата ВР Штучный хочет дать своим работникам служебное жилье

Эксклюзив
У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин
9 мая 2024, 08:29  •  168340 просмотра

У нас есть сомнения, что Реестр оборудования для производства табачной продукции в том виде, как предлагают создать, будет максимально действенным - Рувин

Эксклюзив
Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ
9 мая 2024, 06:54  •  152813 просмотра

Постоянные злоупотребления и неэффективное управление украинскими землями: за что эксперты критикуют НААНУ

Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
8 мая 2024, 16:29  •  149835 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
8 мая 2024, 14:00  •  130219 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
8 мая 2024, 10:45  •  132960 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
8 мая 2024, 09:32  •  122050 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  168084 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  150817 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Новости по теме
Минные, разминирующие, логистические: украинские военные испытали многофункциональные наземные дроны

Минные, разминирующие, логистические: украинские военные испытали многофункциональные наземные дроны

  •  8408 просмотра
Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ

Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ

  •  10859 просмотра
Из некоторых населенных пунктов на севере Харьковщины эвакуировали всех детей - Синегубов

Из некоторых населенных пунктов на севере Харьковщины эвакуировали всех детей - Синегубов

  •  11190 просмотра
В Одессе и Сумах прогремели взрывы - СМИ

В Одессе и Сумах прогремели взрывы - СМИ

  •  14635 просмотра
Вероятно, упала российская ракета: росСМИ сообщают о трех раненых на белгородщине

Вероятно, упала российская ракета: росСМИ сообщают о трех раненых на белгородщине

  •  14102 просмотра
Никаких оснований для объявления эвакуации из Харькова пока нет - глава ОГА

Никаких оснований для объявления эвакуации из Харькова пока нет - глава ОГА

  •  14562 просмотра
Комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу: умер спортивный журналист Сергей Савелий

Комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу: умер спортивный журналист Сергей Савелий

  •  13753 просмотра
Макрон намекает на увеличение помощи ЕС для Украины, а также поставки техники

Макрон намекает на увеличение помощи ЕС для Украины, а также поставки техники

  •  14006 просмотра
Действительно помогает привезенное в Украину оружие, а не только объявленное - Зеленский

Действительно помогает привезенное в Украину оружие, а не только объявленное - Зеленский

  •  18051 просмотра
Из северных районов Харьковщины уже эвакуировали 2526 человек - ОГА

Из северных районов Харьковщины уже эвакуировали 2526 человек - ОГА

  •  15446 просмотра

Популярные

Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно

Организаторы Евровидения-2024 дисквалифицировали представителя Нидерландов: что известно

  •  100360 просмотра
Дроны ГУР атаковали волгоградский НПЗ - источник

Дроны ГУР атаковали волгоградский НПЗ - источник

  •  81956 просмотра
Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

Украина выбыла из тройки рейтинга букмекеров на победу на Евровидении-2024: дали свежий прогноз перед гранд-финалом

  •  87965 просмотра
Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

  •  111613 просмотра
Финал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

Финал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать

  •  86677 просмотра

Публикации

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

Российский след видят только должники: как ярлык сотрудничества с рф используют в бизнес-войнах

  •  111613 просмотра
Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

Против и.о. замглавы ГНС Сокура открыто уголовное дело из-за препятствования обеспечению горючим армии

10 мая 2024, 07:39  •  168799 просмотра
Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

Кредитный лабиринт: как вернуть кредит, когда никто в этом не заинтересован и имеет совсем другие планы

10 мая 2024, 06:49  •  172933 просмотра
Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

Открытие собственного бизнеса как путь адаптации ветеранов в гражданской жизни: с какими проблемами сталкиваются бывшие военные

9 мая 2024, 14:50  •  185369 просмотра
Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

Слабое звено: кто в регионах тянет на дно партию Юлии Тимошенко

9 мая 2024, 10:03  •  199151 просмотра

Минные, разминирующие, логистические: украинские военные испытали многофункциональные наземные дроны

108-я бригада ТРО успешно испытала шесть модификаций многофункциональных наземных дронов "Махно" для минирования, разминирования, логистики, эвакуации и штурмовых целей, разработанных самими бойцами с частичным внешним финансированием.

Война •   •  8408 просмотра
Минные, разминирующие, логистические: украинские военные испытали многофункциональные наземные дроны

Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ

В украинском городе Кривой Рог прогремели взрывы. Ранее в Воздушных силах предупредили о движении ракеты в направлении города.

Война •   •  10859 просмотра
Взрыв прогремел в Кривом Роге - СМИ

Из некоторых населенных пунктов на севере Харьковщины эвакуировали всех детей - Синегубов

По словам председателя Харьковской областной военной администрации, все дети были эвакуированы из северных населенных пунктов, таких как Стрелечья, Польное и Борисовка Харьковской области, в то время как 28 гражданских лиц отказались от эвакуации из этих районов.

Общество •   •  11190 просмотра
Из некоторых населенных пунктов на севере Харьковщины эвакуировали всех детей - Синегубов

В Одессе и Сумах прогремели взрывы - СМИ

По сообщениям местных СМИ, взрывы прогремели в Одессе и Сумах на фоне воздушной тревоги, поскольку Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке и юге.

Война •   •  14635 просмотра
В Одессе и Сумах прогремели взрывы - СМИ

Вероятно, упала российская ракета: росСМИ сообщают о трех раненых на белгородщине

Три человека получили ранения и поврежден 21 дом в белгородской области, россия, после того, как прошлой ночью там, вероятно, упала российская ракета.

Война •   •  14102 просмотра
Вероятно, упала российская ракета: росСМИ сообщают о трех раненых на белгородщине

Никаких оснований для объявления эвакуации из Харькова пока нет - глава ОГА

Несмотря на активные боевые действия на севере Харьковской области, пока нет оснований для объявления эвакуации из Харькова, поскольку ситуация находится под полным контролем.

Война •   •  14562 просмотра
Никаких оснований для объявления эвакуации из Харькова пока нет - глава ОГА

Комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу: умер спортивный журналист Сергей Савелий

Сергей Савелий, известный спортивный журналист и комментатор, который комментировал первый матч в истории Чемпионата Украины по футболу, ушел из жизни в возрасте 68 лет.

Общество •   •  13753 просмотра
Комментировал первый матч в истории чемпионата Украины по футболу: умер спортивный журналист Сергей Савелий

Макрон намекает на увеличение помощи ЕС для Украины, а также поставки техники

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о возможности увеличения помощи ЕС Украине, включая поставки большего количества оборудования, и предупредил, что если россия зайдет слишком далеко, европейцы должны быть готовы действовать.

Война •   •  14006 просмотра
Макрон намекает на увеличение помощи ЕС для Украины, а также поставки техники

Действительно помогает привезенное в Украину оружие, а не только объявленное - Зеленский

Президент Зеленский отметил важность своевременного предоставления Украине реального оружия, а не только объявленных пакетов помощи, для противодействия российскому террору и защиты украинских городов и жизней.

Война •   •  18051 просмотра
Действительно помогает привезенное в Украину оружие, а не только объявленное - Зеленский

Из северных районов Харьковщины уже эвакуировали 2526 человек - ОГА

2526 человек были эвакуированы из северных районов Харьковской области, где сейчас происходят активные боевые действия, причем большинство эвакуированных прибыли из Волчанска, а остальные - из других районов, таких как Золочевский, Богодуховский и Харьковский.

Война •   •  15446 просмотра
Из северных районов Харьковщины уже эвакуировали 2526 человек - ОГА