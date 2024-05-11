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Мінувальні, розмінувальні, логістичні: українські військові випробували багатофункціональні наземні дрони

Мінувальні, розмінувальні, логістичні: українські військові випробували багатофункціональні наземні дрони

Київ • УНН

 • 24186 перегляди

108-а бригада ТРО успішно випробувала шість модифікацій багатофункціональних наземних дронів "Махно" для мінування, розмінування, логістики, евакуації та штурмових цілей, розроблених самими бійцями з частковим зовнішнім фінансуванням.

108-ма бригада ТрО успішно випробувала багатофункціональні наземні дрони - мінувальні, розмінувальні, логістичні, евакуаційні та штурмові. Випробування відбулися успішно. Про це повідомляють у Силах оборони Півдня, передає УНН.

У 108-й бригаді ТрО пройшли випробування наземних дронів. На сьогодні їх шість модифікацій: мінувальні, розмінувальні, логістичні (для доставки провіанту, води, боєприпасів, деревини тощо), евакуаційні та штурмові. Випробування відбулися успішно. Отож, найближчим часом наземні дрони пройдуть перевірку бойовою роботою 

- йдеться в повідомленні.

Зазначається, що всі дрони мають назву - "Махно" на честь Нестора Махна.

"Розробці дронів ми завдячуємо ініціативі знизу. Конструювання, зварку, електроніку та необхідне програмування - все самотужки зробили наші воїни. Левову частку необхідних коштів так само вклали вони. Волночас до цієї роботи долучилися волонтери, окремі сім‘ї та деякі компанії, за що ми їм, безперечно, щиро вдячні", - зазначили у Силах оборони.

Офіцер бригади впевнений, що у сучасних бойових умовах ці засоби набувають великого значення, адже дають змогу убезпечити життя військовослужбовців і водночас успішно виконати бойові завдання.

Нагадаємо

Канадська компанія Roshel, яка виготовляє бронеавтомобілі, які в тому числі і поставляють Україні, планує розгорнути виробництво бронетехніки на території нашої країни. Наразі в Україні є кілька майстерень, які здійснюють ремонт і обслуговування автомобілів.

Павло Башинський

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