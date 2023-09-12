Министры юстиции Совета Европы в Риге приняли декларацию по возмещению россией убытков

ukru
Эксклюзив
13:47 • 34971 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13:40 • 68949 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13:25 • 53941 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

10:29 • 60934 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 105577 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 128027 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 160433 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 192033 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 137031 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 127180 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

Войска рф атаковали энергообъекты железной дороги в Днепропетровской области: несколько поездов меняют движение

13 марта, 06:08 • 74819 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115057 просмотра
Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

Венгрия угрожает заблокировать санкции ЕС против россиян, если Фридмана не исключат из списка - FT

11:00 • 100248 просмотра
Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

Украина получила первый транш от Канады в $1,7 млрд от замороженных активов рф

11:41 • 72874 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 51935 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 160433 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 192033 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 135545 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 142347 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 179171 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

15:21 • 8217 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

12:00 • 51935 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 115057 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 153352 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 160372 просмотра
Актуальное
Министры юстиции Совета Европы в Риге приняли декларацию по возмещению россией убытков

Министры юстиции Совета Европы в Риге приняли декларацию по возмещению россией убытков

Киев • УНН

 • 356022 просмотра

КИЕВ. 12 сентября. УНН. Министры юстиции Совета Европы в Риге подписали декларацию "Рижские принципы", ориентированную на возмещение всем жертвам войны ущерба, нанесенного агрессией рф. Речь идет о расследовании и привлечении к ответственности за все преступления, включая военные, преступления против человечности и геноцид, совершенные российскими войсками в Украине, пишет УНН с ссылкой на Совет Европы. 

Детали

Министры юстиции стран-членов и стран-наблюдателей Совета Европы приняли декларацию, в которой изложен ряд принципов "Рижские принципы" для достижения всеобъемлющей ответственности за агрессию российской федерации против Украины и обеспечения возмещения всем жертвам войны, в том числе путем целенаправленного и эффективного функционирования Реестра убытков, причиненных агрессией.

Эти принципы подчеркивают, что Реестр убытков для Украины должен иметь подход, ориентированный на потерпевших, чтобы обеспечить средства правовой защиты, в частности, для наиболее уязвимых групп населения, таких как женщины и дети. Они также подчеркивают важность оказания помощи национальным органам власти для содействия координации внутренних усилий, направленных на поддержку функционирования Реестра, и проведения содержательных консультаций с гражданским обществом и неправительственными организациями, включая правозащитников, а также с потерпевшими и организациями, защищающими права потерпевших.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Реестру убытков от агрессии рф быть: подписали политическую декларацию

Министры напомнили о важности Реестра убытков как первого шага для обеспечения того, чтобы россия заплатила за ущерб, который она нанесла Украине своей незаконной войной. Работа Реестра, включая его цифровую платформу со всеми данными о претензиях и доказательствах, призвана стать первым компонентом будущего международного механизма компенсации. Это поможет обеспечить полное и эффективное возмещение убытков Украине и жертвам через отдельный международный инструмент, который будет создан в сотрудничестве с Украиной.

"Все обвинения в преступлениях, включая военные преступления, преступления против человечности и геноцид, совершенные российскими войсками в Украине, должны быть полностью расследованы и, где это оправдано, преследоваться на национальном и международном уровнях, чтобы виновные понесли ответственность за свои действия. Правосудие должно свершиться для всех жертв и с целью предотвращения будущих военных преступлений. С этой целью мы поддерживаем расследование и усилия по сбору доказательств, проводимые украинскими властями, другими национальными органами власти и прокурором Международного уголовного суда", - говорится в декларации министров.

В связи с этим они подчеркнули важность выданных Прокурором МУС ордеров на арест в связи с предполагаемыми военными преступлениями, связанными с незаконной депортацией и перемещением детей с или на временно контролируемые или оккупированные территории Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Историческое решение: Международный уголовный суд выдал ордера на арест путина

Они самым решительным образом осудили их принудительное помещение под стражу или усыновление гражданами россии, а также нарушение их достоинства и прав. Они также призвали все соответствующие заинтересованные стороны, включая международные организации, которые продолжают свою работу в рф и беларуси, принять активное участие в определении текущего местонахождения незаконно депортированных и перемещенных украинских детей и оказать помощь для их безопасного возвращения. Совет Европы будет продолжать поддерживать эффективную имплементацию Плана действий для Украины "Устойчивость, восстановление и реконструкция на период 2023-2026 годов".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве в октябре заработает первый большой офис МУС – Генпрокурор

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы