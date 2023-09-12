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Міністри юстиції Ради Європи в Ризі ухвалили декларацію щодо відшкодуваннь росією збитків

Міністри юстиції Ради Європи в Ризі ухвалили декларацію щодо відшкодуваннь росією збитків

Київ • УНН

 • 356026 перегляди

КИЇВ. 12 вересня. УНН. Міністри юстиції Ради Європи в Ризі підписали декларацію "Ризькі принципи", що орієнтована на відшкодування всім жертвам війни збитків, завданих агресією рф. Мова йде про розслідування та притягнення до відповідальності за всі злочини, включаючи воєнні, злочини проти людяності та геноцид, скоєні російськими військами в Україні, пише УНН з посиланням на Раду Європи. 

Деталі

Міністри юстиції країн-членів та країн-спостерігачів Ради Європи ухвалили декларацію, в якій викладено низку принципів "Ризькі принципи" для досягнення всеосяжної відповідальності за агресію російської федерації проти України та забезпечення відшкодування всім жертвам війни, в тому числі шляхом цілеспрямованого та ефективного функціонування Реєстру збитків, завданих агресією.

Ці принципи підкреслюють, що Реєстр збитків для України повинен мати підхід, орієнтований на потерпілих, щоб забезпечити засоби правового захисту, зокрема, для найбільш вразливих груп населення, таких як жінки та діти. Вони також підкреслюють важливість надання допомоги національним органам влади для сприяння координації внутрішніх зусиль, спрямованих на підтримку функціонування Реєстру, та проведення змістовних консультацій з громадянським суспільством і неурядовими організаціями, включаючи правозахисників, а також з потерпілими та організаціями, що захищають права потерпілих.

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Міністри нагадали про важливість Реєстру збитків як першого кроку для забезпечення того, щоб росія заплатила за шкоду, яку вона завдала Україні своєю незаконною війною. Робота Реєстру, включаючи його цифрову платформу з усіма даними про претензії та докази, покликана стати першим компонентом майбутнього міжнародного механізму компенсації. Це допоможе забезпечити повне та ефективне відшкодування збитків Україні та жертвам через окремий міжнародний інструмент, який буде створений у співпраці з Україною.

"Усі звинувачення у злочинах, включаючи воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид, скоєні російськими військами в Україні, мають бути повністю розслідувані і, де це виправдано, переслідуватися на національному та міжнародному рівнях, щоб винні понесли відповідальність за свої дії. Правосуддя має відбутися для всіх жертв і з метою запобігання майбутнім воєнним злочинам. З цією метою ми підтримуємо розслідування та зусилля зі збору доказів, що проводяться українською владою, іншими національними органами влади та прокурором Міжнародного кримінального суду", - йдеться у декларації міністрів.

У зв'язку з цим вони підкреслили важливість виданих Прокурором МКС ордерів на арешт у зв'язку з передбачуваними воєнними злочинами, пов'язаними з незаконною депортацією і переміщенням дітей з або на тимчасово контрольовані або окуповані території України.

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Вони найрішучішим чином засудили їхнє примусове поміщення під варту або усиновлення громадянами росії, а також порушення їхньої гідності та прав. Вони також закликали всі відповідні зацікавлені сторони, включаючи міжнародні організації, які продовжують свою роботу в рф та білорусі, взяти активну участь у визначенні поточного місцезнаходження незаконно депортованих і переміщених українських дітей та надати допомогу для їхнього безпечного повернення. Рада Європи продовжуватиме підтримувати ефективну імплементацію Плану дій для України "Стійкість, відновлення та реконструкція на період 2023-2026 років".

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