Министр обороны Италии попал в больницу

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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист
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ФГВФЛ пошел против интересов вкладчиков, выполнив незаконную рекомендацию директора юрдепартамента НБУ Зимы - юрист

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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ
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Это спланированная кампания, поскольку очень много однотипных сообщений - политолог об информационной атаке на Минобороны и ГОТ

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Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля
12.02.24  •  151552 просмотра

Неделя будет напряженной: гороскоп для всех знаков Зодиака на 12 – 18 февраля

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Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог
09.02.24  •  259237 просмотра

Тестирование Лиева на полиграфе прошло без нарушений, а вопросы задавались с учетом версии следствия - полиграфолог

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Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности
09.02.24  •  313512 просмотра

Перемены и возможности: астролог рассказала, что принесет год Зеленого Деревянного Дракона и каковы его особенности

Эксклюзив
Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты
09.02.24  •  259395 просмотра

Налоговая под видом борьбы с мискодингом может получить возможность контролировать рядовых граждан - эксперты

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Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений
08.02.24  •  294529 просмотра

Назначение Сырского вместо Залужного: эксперты рассказали, чего ожидать от кадровых изменений

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Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора
08.02.24  •  320673 просмотра

Дело по "Львовскому арсеналу" передали в НАБУ - Офис Генпрокурора

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Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты
08.02.24  •  252909 просмотра

Эксперт рассказала, что такое халвинг и влияет ли он на стоимость криптовалюты

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В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента
08.02.24  •  208710 просмотра

В оккупированном Крыму ситуация с экологией сложная, в частности из-за нехватки водных ресурсов - Представительство Президента

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Министр обороны Италии попал в больницу

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто был срочно доставлен в больницу с сильными болями в груди и прошел коронарную ангиографию.

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Министр обороны Италии попал в больницу

Выгорело около полутора гектаров сухостоя: в Одесской области ликвидировали масштабный пожар

Спасатели потушили пожар сухого камыша на площади 1,5 га в Одесской области, который, вероятно, вызвали дети, подожгли камыш.

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Выгорело около полутора гектаров сухостоя: в Одесской области ликвидировали масштабный пожар

В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения

Пьяный 23-летний мужчина взорвал гранату в своей квартире в Николаеве, к счастью, никто из жителей не пострадал. Во время обыска полиция нашла в его доме еще гранаты и патроны.

Криминал и ЧП •   •  2393 просмотра
В Николаеве пьяный мужчина взорвал гранату в собственной квартире, ему грозит до 7 лет заключения

Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера керимова

Правительство США предложило выставить на аукцион конфискованную у российского олигарха сулеймана керимова суперяхту стоимостью 300 миллионов долларов, чтобы помочь покрыть ежемесячные расходы на ее содержание в размере 600 тысяч долларов, пока право собственности на нее оспаривается в суде.

Новости Мира •   •  2910 просмотра
Правительство США предлагает выставить на аукцион конфискованную суперъяхту российского миллиардера керимова

В Украине обновляют речной флот: построили уже две крупнотоннажные SLG-баржи

Украинское Дунайское пароходство построило вторую крупнотоннажную баржу SLG, используя старые лихтеры, сообщает Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

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В Украине обновляют речной флот: построили уже две крупнотоннажные SLG-баржи

На Херсонщине ПВО сбила три "шахеды"

Подразделения противовоздушной обороны в Херсонской области ночью сбили 3 беспилотника-камикадзе иранского производства, которыми российские войска обстреливают Украину.

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На Херсонщине ПВО сбила три "шахеды"

Удар рф по ферме в Харьковской области: двое работников погибли, еще двое ранены

Двое работников фермы погибли и еще двое получили ранения в результате обстрела российской артиллерией сельскохозяйственного предприятия в селе Куриловка Харьковской области Украины.

Война •   •  9287 просмотра
Удар рф по ферме в Харьковской области: двое работников погибли, еще двое ранены

В Днепре дети повредили крест на могиле украинского защитника: родителей привлекли к административной ответственности

Трое детей повредили крест на могиле украинского солдата в Днепре, в результате чего их родители были привлечены к административной ответственности.

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В Днепре дети повредили крест на могиле украинского защитника: родителей привлекли к административной ответственности

В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА

Утечка газа на газопроводе в Полтавской области ликвидирована, газоснабжение местных домов восстанавливается.

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В Полтавской области ликвидировали утечку на газопроводе, начинают возвращать газоснабжение - ОВА

россияне будут проводить обходы домов в оккупированной Луганской области для агитации накануне незаконных выборов - глава ОГА

С 17 февраля россияне во временно оккупированной Луганской области Украины будут осуществлять поквартирные обходы, чтобы заставить жителей голосовать на незаконных выборах.

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россияне будут проводить обходы домов в оккупированной Луганской области для агитации накануне незаконных выборов - глава ОГА