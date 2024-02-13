Министр обороны Италии попал в больницу

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто был срочно доставлен в больницу. Об этом сообщает Ansa, пишет УНН.

Детали

По словам представителей министерства обороны Италии, после постоянных болей со вчерашнего утра Крозетто явился в приемный покой больницы Сан-Карло-ди-Нанси с сильными болями в груди.

Министра оборонного ведомства врачи немедленно обследовали, а затем сделали коронарографию.

Сейчас о причине плохого самочувствия Крозетто не известно, однако источники в больнице говорят, что это может быть перикардит.

Напомним

Министр обороны США Ллойд Остин был доставлен в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида 11 февраля в связи с неотложными урологическими проблемами, требующими поддерживающего лечения и тщательного наблюдения.