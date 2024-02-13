Міністр оборони Італії потрапив до лікарні
Київ • УНН
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був терміново доставлений до лікарні з сильними болями в грудях і пройшов коронарну ангіографію.
Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто був терміново доставлений до лікарні. Про це повідомляє Ansa, пише УНН.
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За словами представників міністерства оборони Італії, після постійного болю від учорашнього ранку Крозетто з'явився в приймальний покій лікарні Сан-Карло-ді-Нансі з сильними болями в грудях.
Міністра оборонного відомства лікарі негайно обстежили, а потім зробили коронарографію.
Наразі про причину поганого самопочуття Крозетто не відомо, однак джерела в лікарні кажуть, що це може бути перикардит.
Нагадаємо
Міністр оборони США Ллойд Остін був доставлений до Національного військово-медичного центру імені Волтера Ріда 11 лютого у зв'язку з нагальними урологічними проблемами, що потребують підтримуючого лікування та ретельного спостереження.