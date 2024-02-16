Министр МВД Клименко встретился с пограничниками, которые воюют на Авдеевском направлении

Министр внутренних дел Игорь Клименко посетил Авдеевское направление, где встретился с бойцами комендатуры быстрого реагирования 6-го пограничного отряда. Клименко вручил награды бойцам. Об этом министр написал в своем Telegram-канале, передает УНН.

Детали

Авдеевское направление. Одно из самых сложных сейчас. Встретился с пограничниками, которые бок о бок с другими Силами обороны бьют здесь врага - бойцами комендатуры быстрого реагирования 6-го пограничного отряда - написал Клименко.

Министр вручил пограничникам награды "За оборону Украины" от президента и рассказал, что на этом направлении подразделение воюет уже второй раз за время полномасштабной войны, и второй раз пограничники демонстрируют смелость и эффективность на поле боя.

Также заслушал доклад председателя ГПСУ Сергея Дейнека по оперативной обстановке и потребностям боевых подразделений. Враг давит, но наши бойцы всеми силами дают отпор - добавил Клименко.

Напомним,

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