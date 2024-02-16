Министр МВД Клименко встретился с пограничниками, которые воюют на Авдеевском направлении
Министр внутренних дел Клименко посетил Авдеевское направление и вручил награды пограничникам, которые несут службу на сложном участке.
Американские сенаторы будут давить на Венгрию относительно членства Швеции в НАТО
Двухпартийная делегация Конгресса США посетит Венгрию в воскресенье, чтобы убедить ее одобрить заявку Швеции на вступление в НАТО, поскольку Венгрия пока является единственной страной, которая не ратифицировала вступление Швеции в альянс.
Зеленский в Германии начал переговоры с канцлером Шольцом в Германии
Зеленский начал переговоры с канцлером Германии Шольцем. Обсудят дальнейшую поддержку Украины в оборонной, политической, финансовой и безопасностной сферах, а также сотрудничество между странами и путь Украины к вступлению в ЕС и НАТО.
Почти полторы тысячи семей получили психоэмоциональную поддержку на проекте "Відновись" Фонда Вадима Столара
Седьмой этап проекта "Відновись" Благотворительного фонда Вадима Столара прошел в одном из отелей Закарпатской области.
"Суверенный интерес США": вице-премьер уверена, что пакет помощи Украине выдержит борьбу в Конгрессе
Вице-премьер-министр Украины выразила уверенность, что американская помощь Украине продолжится, поскольку поддержка демократии во всем мире соответствует суверенным интересам Америки, хотя финансирование и сталкивается с политической борьбой.
У границы с Норвегией российских детей учат стрелять - СМИ
российских детей вблизи норвежской границы обучают военным навыкам, таким как стрельба из штурмовых винтовок и изготовление камуфляжа.
НАТО рассматривает возможность развертывания сил Альянса по всей Европе - СМИ
НАТО разрабатывает планы развертывания вооруженных сил Альянса по всей Европе в ответ на интенсификацию оборонной промышленности и наращивание военного потенциала россии за последний год.
Украина вернула тела еще 58 погибших защитников
Тела еще 58 украинских солдат, погибших в войне с россией, были возвращены в Украину благодаря сотрудничеству украинских властей и Международного Красного Креста.
Харьковский педуниверситет им. Сковороды не будут объединять с Харьковским университетом им. Каразина - Лисовой
Министр образования Украины объявил, что Харьковский педагогический университет им. Сковороды останется независимым и не будет объединен с Харьковским национальным университетом им.
Индия возобновила закупку российской нефти после двухмесячного перерыва - Reuters
Индия возобновила импорт российской нефти сорта Sokol в феврале после двухмесячного перерыва, причем по меньшей мере два нефтеперерабатывающих завода получили поставки, согласно данным отслеживания судов и торговых источников.