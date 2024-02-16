Голова МВС Клименко зустрівся з прикордонниками, які воюють на Авдіївському напрямку
Київ • УНН
Міністр внутрішніх справ Клименко відвідав Авдіївський напрямок та вручив нагороди прикордонникам, які несуть службу на складній ділянці.
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвідав Авдіївський напрямок, де зустрівся з бійцями комендатури швидкого реагування 6-го прикордонного загону. Клименко вручив нагороди бійцям. Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.
Деталі
Авдіївський напрямок. Один із найскладніших зараз. Зустрівся із прикордонниками, які пліч-о-пліч із іншими Силами оборони б’ють тут ворога - бійцями комендатури швидкого реагування 6-го прикордонного загону
Міністр вручив прикордонникам відзнаки "За оборону України" від президента та розповів, що на цьому напрямку підрозділ воює вже вдруге за час повномасштабної війни, і вдруге прикордонники демонструють сміливість та ефективність на полі бою.
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