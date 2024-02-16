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Голова МВС Клименко зустрівся з прикордонниками, які воюють на Авдіївському напрямку

Голова МВС Клименко зустрівся з прикордонниками, які воюють на Авдіївському напрямку

Київ • УНН

 • 22912 перегляди

Міністр внутрішніх справ Клименко відвідав Авдіївський напрямок та вручив нагороди прикордонникам, які несуть службу на складній ділянці.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко відвідав Авдіївський напрямок, де зустрівся з бійцями комендатури швидкого реагування 6-го прикордонного загону. Клименко вручив нагороди бійцям. Про це міністр написав у своєму Telegram-каналі, передає УНН.

Деталі

Авдіївський напрямок. Один із найскладніших зараз. Зустрівся із прикордонниками, які пліч-о-пліч із іншими Силами оборони б’ють тут ворога - бійцями комендатури швидкого реагування 6-го прикордонного загону

- написав Клименко.

Міністр вручив прикордонникам відзнаки "За оборону України" від президента та розповів, що на цьому напрямку підрозділ воює вже вдруге за час повномасштабної війни, і вдруге прикордонники демонструють сміливість та ефективність на полі бою.

Також заслухав доповідь голови ДПСУ Сергія Дейнека щодо оперативної обстановки та потреб бойових підрозділів. Ворог тисне, але наші бійці усіма силами дають відсіч

- додав Клименко.

Нагадаємо

російські окупанти починають застосовувати фосфор в Авдіївці Донецької області, яку боронять українські військові. Ситуація в місті критична. 

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Павло Башинський

Павло Башинський

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