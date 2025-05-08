Министр финансов США назвал путина военным преступником
Киев • УНН
Во время слушаний в Конгрессе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что считает владимира путина военным преступником. Он также отметил о необходимости переговоров с обеими сторонами.
Министр финансов США Скотт Бессент назвал российского диктатора владимира путина "военным преступником". Об этом сообщает УНН.
Детали
Во время слушаний в Конгрессе демократ Хуан Варгас задал Бессенту вопрос, считает ли он путина военным преступником, на что тот ответил утвердительно. После этого визави поинтересовался, вел бы министр переговоры с военным преступником,
Такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами
В этом контексте он привел пример переговоров США с Японией после Второй мировой войны. В то же время министр финансов США отметил, что санкционная политика администрации предыдущего главы Белого дома Джо Байдена была недостаточно жесткой для эффективного сдерживания агрессии рф.
Напомним
В марте пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, реагируя на очередные заявления российского диктатора владимира путина об Украине, заявила, что путин - преступник, и ЕС не будет комментировать его пропаганду.
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