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Министр финансов США назвал путина военным преступником

Киев • УНН

 • 592 просмотра

Во время слушаний в Конгрессе министр финансов США Скотт Бессент заявил, что считает владимира путина военным преступником. Он также отметил о необходимости переговоров с обеими сторонами.

Министр финансов США назвал путина военным преступником

Министр финансов США Скотт Бессент назвал российского диктатора владимира путина "военным преступником". Об этом сообщает УНН.

Детали

Во время слушаний в Конгрессе демократ Хуан Варгас задал Бессенту вопрос, считает ли он путина военным преступником, на что тот ответил утвердительно. После этого визави поинтересовался, вел бы министр переговоры с военным преступником,

Такова природа дипломатии, когда нужно вести переговоры с обеими сторонами

- ответил Бессент.

В этом контексте он привел пример переговоров США с Японией после Второй мировой войны. В то же время министр финансов США отметил, что санкционная политика администрации предыдущего главы Белого дома Джо Байдена была недостаточно жесткой для эффективного сдерживания агрессии рф.

Напомним

В марте пресс-секретарь Еврокомиссии Анита Гиппер, реагируя на очередные заявления российского диктатора владимира путина об Украине, заявила, что путин - преступник, и ЕС не будет комментировать его пропаганду.

"Перемирие" путина началось: рф ударила по прифронтовым районам Украины - военный обозреватель Мирошников08.05.25, 00:38 • 1104 просмотра

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