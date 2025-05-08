Міністр фінансів США назвав путіна воєнним злочинцем
Київ • УНН
Під час слухань у Конгресі міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що вважає володимира путіна воєнним злочинцем. Він також зазначив про необхідність переговорів з обома сторонами.
Міністр фінансів США Скотт Бессент назвав російського диктатора володимира путіна "воєнним злочинцем". Про це повідомляє УНН.
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Під час слухань у Конгресі демократ Хуан Варгас поставив Бессенту запитання, чи вважає він путіна воєнним злочинцем, на що той відповів ствердно. Після цього візаві поцікавився, чи вів би міністр переговори з воєнним злочинцем,
Такою є природа дипломатії, коли треба вести переговори з обома сторонами
У цьому контексті він навів приклад перемовин США з Японією після Другої світової війни. Водночас міністр фінансів США зазначив, що санкційна політика адміністрації попереднього глави Білого дому Джо Байдена була недостатньо жорсткою для ефективного стримування агресії рф.
Нагадаємо
У березні речниця Єврокомісії Аніта Гіппер, реагуючи на чергові заяви російського диктатора володимира путіна щодо України, заявила, що путін - злочинець, і ЄС не коментуватиме його пропаганду.
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