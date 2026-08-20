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Министр энергетики Литвы вместе с делегацией провёл ночь в укрытии во время массированной атаки рф на Киев

Киев • УНН

 • 1002 просмотра

Во время массированной атаки на Киев Лукас Савицкас и его делегация укрывались в убежище. Он прибыл в столицу Украины с двухдневным визитом.

Министр энергетики Литвы вместе с делегацией провёл ночь в укрытии во время массированной атаки рф на Киев

Министр энергетики Литвы Лукас Савицкас, находящийся с визитом в столице Украины, заявил, что ему пришлось провести ночь в укрытии, передает УНН со ссылкой на LRT.

Детали

Прошлой ночью город подвергся массированному обстрелу российскими войсками с использованием беспилотников и баллистических ракет.

Как сообщил министр энергетики радиостанции LRT в четверг утром, ему и его делегации пришлось укрыться.

"Нам пришлось пережить то, что большинство украинского народа переживает очень часто. Нам пришлось провести эту ночь в укрытии с нашей делегацией, поскольку всю ночь действовало предупреждение... Сейчас мы следим за ситуацией, больше нет признаков применения баллистических ракет. Возможно, угроза беспилотников все еще существует. Мы надеемся, что все закончилось", — сказал Савицкас.

Напомним

В среду министр энергетики Литвы Савицкас отправился с двухдневным визитом в Киев.

Антонина Туманова

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