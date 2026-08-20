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Міністру енергетики Литви разом із делегацією провів ніч в укритті під час масованої атаки рф на Київ

Київ • УНН

 • 2924 перегляди

Під час масованої атаки на Київ Лукас Савіцкас і його делегація ховалися в укритті. Він прибув до столиці України з дводенним візитом.

Міністру енергетики Литви разом із делегацією провів ніч в укритті під час масованої атаки рф на Київ

Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас, який перебуває з візитом в столиці України, заявив, що йому довелося провести ніч в укритті, передає УНН із посиланням на LRT.

Деталі

Минулої ночі місто зазнало масованого обстрілу російськими військами з використанням безпілотників і балістичних ракет.

Як повідомив міністр енергетики радіостанції LRT у четвер вранці, йому та його делегації довелося сховатися.

"Нам довелося пережити те, що більшість українського народу переживає дуже часто. Нам довелося провести цю ніч в укритті з нашою делегацією, бо всю ніч діяло попередження... Наразі ми стежимо за ситуацією, більше немає ознак застосування балістичних ракет. Можливо, загроза безпілотників все ще існує. Ми сподіваємося, що все закінчилося", - сказав Савіцкас.

Нагадаємо

У середу міністр енергетики Литви Савіцкас вирушив у дводенний візит до Києва.

Антоніна Туманова

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