Міністру енергетики Литви разом із делегацією провів ніч в укритті під час масованої атаки рф на Київ
Київ • УНН
Під час масованої атаки на Київ Лукас Савіцкас і його делегація ховалися в укритті. Він прибув до столиці України з дводенним візитом.
Міністр енергетики Литви Лукас Савіцкас, який перебуває з візитом в столиці України, заявив, що йому довелося провести ніч в укритті, передає УНН із посиланням на LRT.
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Минулої ночі місто зазнало масованого обстрілу російськими військами з використанням безпілотників і балістичних ракет.
Як повідомив міністр енергетики радіостанції LRT у четвер вранці, йому та його делегації довелося сховатися.
"Нам довелося пережити те, що більшість українського народу переживає дуже часто. Нам довелося провести цю ніч в укритті з нашою делегацією, бо всю ніч діяло попередження... Наразі ми стежимо за ситуацією, більше немає ознак застосування балістичних ракет. Можливо, загроза безпілотників все ще існує. Ми сподіваємося, що все закінчилося", - сказав Савіцкас.
Нагадаємо
У середу міністр енергетики Литви Савіцкас вирушив у дводенний візит до Києва.