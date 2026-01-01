Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что изменилось
Киев • УНН
С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине вырастет до 8647 грн. Также увеличится прожиточный минимум для различных категорий населения, что повлияет на налоги и социальные выплаты.
В Украине с началом 2026 года выросла минимальная заработная плата. Какой она будет с сегодняшнего дня, читайте в материале УНН.
С 1 января минимальная заработная плата составляет 8647 грн, что на 647 грн больше уровня предыдущего года.
Прожиточный минимум также вырос: общий показатель вырастет до 3209 гривен, для трудоспособных лиц - до 3328 гривен, для нетрудоспособных - до 2959 гривен, для детей до 6 лет - до 2817 гривен и детей 6-18 лет - до 3512 гривен.
Такой рост отразится на уровне налогов, социальных выплат и штрафов, которые исчисляются от этих показателей.
В частности, физическим лицам предпринимателям придется платить больше.
