Эксклюзив
31 декабря, 20:23 • 26306 просмотра
«Недоброе» утро: что обязательно нужно знать о похмелье и алкоголе
31 декабря, 18:52 • 31719 просмотра
Ожидается участие представителей более 10 стран, а также НАТО, Еврокомиссии и Евросовета: Умеров о встрече советников 3 января
31 декабря, 16:58 • 19793 просмотра
Девять моряков, среди которых двое украинцев, освобождены из плена пиратов в Сенегале
31 декабря, 15:45 • 21348 просмотра
Избраны независимые члены наблюдательного совета Энергоатома: что о них известно
Эксклюзив
31 декабря, 15:05 • 20637 просмотра
Возвращение Трампа в Белый дом, возобновление переговоров между Украиной и РФ: главные политические события 2025 года
31 декабря, 12:36 • 20713 просмотра
Сколько времени звучала воздушная тревога и чем рф бомбила Украину в 2025 году: данные инфографикиPhoto
31 декабря, 10:25 • 23566 просмотра
ГУРкот под елку: военная разведка и пограничники поразили нефтяной терминал и НПЗ в краснодарском краеPhotoVideo
31 декабря, 10:12 • 20365 просмотра
Европейские страны готовы развернуть до 15 000 военных для безопасности Украины - Welt
Эксклюзив
31 декабря, 10:05 • 17965 просмотра
Астрологическое руководство на 2026 год: когда нас ждет коридор затмений и почему не стоит бояться ретроградного Меркурия
31 декабря, 10:03 • 16264 просмотра
путин делает все для выхода из мирного процесса и продолжения войны - ЦПД
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

The New York Times

Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что изменилось

Киев • УНН

 • 24 просмотра

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине вырастет до 8647 грн. Также увеличится прожиточный минимум для различных категорий населения, что повлияет на налоги и социальные выплаты.

Минимальная зарплата и прожиточный минимум: что изменилось

В Украине с началом 2026 года выросла минимальная заработная плата. Какой она будет с сегодняшнего дня, читайте в материале УНН.

С 1 января минимальная заработная плата составляет 8647 грн, что на 647 грн больше уровня предыдущего года.

Прожиточный минимум также вырос: общий показатель вырастет до 3209 гривен, для трудоспособных лиц - до 3328 гривен, для нетрудоспособных - до 2959 гривен, для детей до 6 лет - до 2817 гривен и детей 6-18 лет - до 3512 гривен.

Такой рост отразится на уровне налогов, социальных выплат и штрафов, которые исчисляются от этих показателей.

В частности, физическим лицам предпринимателям придется платить больше.

Налоги для ФЛП в 2026 году: как меняют и кому нужны платежные терминалы30.12.25, 20:00 • 3450 просмотров

Евгений Царенко

ОбществоЭкономика
Государственный бюджет
Кабинет Министров Украины
Украина