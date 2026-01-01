Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум: що змінилося
Київ • УНН
З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 8647 грн. Також збільшиться прожитковий мінімум для різних категорій населення, що вплине на податки та соціальні виплати.
В Україні з початком 2026 року зросла мінімальна заробітна плата. Якою вона буде відсьогодні читайте у матеріалі УНН.
З 1 січня мінімальна заробітна плата становить 8647 грн, що на 647 грн більше від рівня попереднього року.
Прожитковий мінімум також зріс: загальний показник зросте до 3209 гривень, для працездатних осіб - до 3328 гривень, для непрацездатних - до 2959 гривень, для дітей до 6 років - до 2817 гривень і дітей 6-18 років - до 3512 гривень.
Таке зростання відобразиться на рівні податків, соціальних виплат та штрафів, які обчислюються від цих показників.
Зокрема, фізичним особам підприємцям доведеться платити більше.
