Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум: що змінилося

Ексклюзив
31 грудня, 20:23 • 26233 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 18:52 • 31620 перегляди
Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Єврокомісії та Євроради: Умєров про зустріч радників 3 січня
31 грудня, 16:58 • 19767 перегляди
Дев'ять моряків, серед яких двоє українців, звільнені з полону піратів у Сенегалі
31 грудня, 15:45 • 21330 перегляди
Обрано незалежних членів наглядової ради Енергоатому: що про них відомо
Ексклюзив
31 грудня, 15:05 • 20619 перегляди
Повернення Трампа до Білого дому, відновлення переговорів між Україною та рф: головні політичні події 2025 року
31 грудня, 12:36 • 20705 перегляди
Скільки часу лунала повітряна тривога і чим рф бомбила Україну в 2025 році: дані інфографікиPhoto
31 грудня, 10:25 • 23559 перегляди
ГУРкіт під ялинку: воєнна розвідка і прикордонники вразили нафтовий термінал і НПЗ у краснодарському країPhotoVideo
31 грудня, 10:12 • 20364 перегляди
Європейські країни готові розгорнути до 15 000 військових для безпеки України - Welt
Ексклюзив
31 грудня, 10:05 • 17964 перегляди
Астрологічний посібник на 2026 рік: коли на нас чекає коридор затемнень та чому не варто боятися ретроградного Меркурія
31 грудня, 10:03 • 16264 перегляди
путін робить все для виходу з мирного процесу та продовження війни - ЦПД
Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Популярнi новини
Трамп поширив статтю NYT про блеф путіна як головну перешкоду на шляху до миру31 грудня, 19:52 • 11450 перегляди
Атака на Запоріжжя: кількість поранених зросла до п'ятиVideo31 грудня, 21:59 • 6546 перегляди
У Новорічну ніч ворог атакує шахедами: в Одесі пролунало кілька вибухів31 грудня, 22:21 • 6822 перегляди
Атака на Одещину в новорічну ніч: ворог вдарив по енергетичній інфраструктурі31 грудня, 23:07 • 7738 перегляди
"Танці з зірками": оголошено переможцівVideo31 грудня, 23:33 • 22836 перегляди
“Не добрий” ранок: що обов’язково треба знати про похмілля та алкоголь
31 грудня, 20:23 • 26202 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 25992 перегляди
Шукали найкращого, а знайшли Зелінського. В Кулеби пояснили, як обирали кандидата на посаду голови Державіаслужби30 грудня, 11:23 • 70515 перегляди
Помилковий діагноз під час вагітності та рекомендація лікаря робити аборт: як родина ледь не втратила дитину через Odrex 30 грудня, 10:14 • 70425 перегляди
Коли планета зустрічає Новий рік: хто святкує першим і хто останнімPhoto30 грудня, 09:46 • 63963 перегляди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Кір Стармер
Ніколас Мадуро
Україна
Сполучені Штати Америки
Європа
Китай
Київська область
Елегантність та стриманість: головні тренди у зачісках 2026 рокуPhoto00:07 • 3264 перегляди
Перший повний місяць 2026 року продовжить серію супермісяців: коли очікувати00:00 • 4202 перегляди
Які кольори та фасони одягу будуть найпопулярнішими у 2026 році Photo31 грудня, 16:46 • 26002 перегляди
Мел Гібсон та Розалінд Росс розлучаються після 9 років спільного життя31 грудня, 15:46 • 13829 перегляди
Warner Bros. планує відхилити останню пропозицію Paramount, попри гарантії Еллісона - FT31 грудня, 12:49 • 20973 перегляди
Техніка
Соціальна мережа
Фільм
Серіали
The New York Times

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум: що змінилося

Київ • УНН

 • 14 перегляди

З 1 січня 2026 року мінімальна заробітна плата в Україні зросте до 8647 грн. Також збільшиться прожитковий мінімум для різних категорій населення, що вплине на податки та соціальні виплати.

Мінімальна зарплата та прожитковий мінімум: що змінилося

В Україні з початком 2026 року зросла мінімальна заробітна плата. Якою вона буде відсьогодні читайте у матеріалі УНН.

З 1 січня мінімальна заробітна плата становить 8647 грн, що на 647 грн більше від рівня попереднього року.

Прожитковий мінімум також зріс: загальний показник зросте до 3209 гривень, для працездатних осіб - до 3328 гривень, для непрацездатних - до 2959 гривень, для дітей до 6 років - до 2817 гривень і дітей 6-18 років - до 3512 гривень.

Таке зростання відобразиться на рівні податків, соціальних виплат та штрафів, які обчислюються від цих показників.

Зокрема, фізичним особам підприємцям доведеться платити більше.

Податки для ФОП у 2026 році: як змінюють та кому потрібні платіжні термінали30.12.25, 20:00 • 3450 переглядiв

Євген Царенко

СуспільствоЕкономіка
Державний бюджет
Кабінет Міністрів України
Україна