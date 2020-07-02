Минфин не видит условий для подрыва независимости НБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 июля. УНН. Ни на сегодняшний момент, ни в будущем не существует никаких оснований для подрыва независимости Национального банка Украины. Об этом в четверг на брифинге сказал министр финансов Украины Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.
"Действительно, в меморандуме с МВФ зафиксирована независимость Национального банка, как один из краеугольных камней стабильности в государстве. Мы к этому ни на сегодняшний момент, ни в будущем... я не вижу никаких оснований для подрыва независимости Национального банка любой ветвью власти", - сказал Марченко.
Относительно заявления главы Нацбанка Якова Смолия о "политическом давлении" он заявил, что "пусть комментирует тот, кто о нем сказал".
Напомним, поздно вечером 1 июля глава Национального банка Украины Яков Смолий подал Президенту Владимиру Зеленскому заявление о своей отставке из-за "систематического политического давления".
2 июля Зеленский передал на рассмотрение Верховной Рады проект постановления №3772 об увольнении Якова Смолия с должности главы Национального банка Украины.
Как сообщалось в УНН, по словам Марченко, отставка главы Национального банка Украины не должна влиять на макроэкономическую стабильность в Украине.