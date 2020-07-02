Мінфін не бачить підстав для підриву незалежності НБУ

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КИЇВ. 2 липня. УНН. Ані на сьогоднішній момент, ані в майбутньому не існує жодних підстав для підриву незалежності Національного банку України. Про це у четвер на брифінгу сказав міністр фінансів України Сергій Марченко, передає кореспондент УНН.

"Дійсно, у меморандумі з МВФ зафіксована незалежність Національного банку, як один з наріжних каменів стабільності в державі. Ми до цього ні на сьогоднішній момент, ані в майбутньому... я не бачу жодних підстав для підриву незалежності Національного банку будь-якою гілкою влади", - сказав Марченко.

Щодо заяви очільника Нацбанку Якова Смолія про "політичний тиск" він заявив, що "хай коментує той, хто про нього сказав".

Нагадаємо, пізно ввечері 1 липня голова Національного банку України Яків Смолій подав Президенту Володимиру Зеленському заяву про свою відставку через "систематичний політичний тиск".

2 липня Зеленський передав на розгляд Верховної Ради проект постанови №3772 про звільнення Якова Смолія з посади голови Національного банку України.

Як повідомлялося в УНН, зі слів Марченка, відставка голови Національного банку України не має впливати на макроекономічну стабільність в Україні.

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