Минэнерго: РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру на Полтавщине, есть повреждения на объекте ГТС
Киев • УНН
Российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Полтавской области 19 августа 2025 года, вызвав масштабные пожары. Одновременно атакован производственный объект газотранспортной системы Украины, повреждена наземная инфраструктура.
Российские войска ночью массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской области ракетами и дронами, есть повреждения наземной инфраструктуры на производственном объекте газотранспортной системы Украины, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.
В ночь на 19 августа 2025 года российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области, применив одновременно крылатые ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки возникли масштабные пожары
В министерстве указали, что до этого в последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре были зафиксированы 15 и 21 июня текущего года.
Одновременно несколько десятков дронов атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины. Предварительно установлены повреждения наземной инфраструктуры объекта
Специалисты, как отмечается, уже осуществляют техническое обследование оборудования и оценивают объем ущерба.
"Враг продолжает системные террористические атаки против энергетической инфраструктуры Украины, что является прямым нарушением международного гуманитарного права. С марта 2025 года совершено более 2900 атак на энергетическую инфраструктуру. Минэнерго призывает международное сообщество усилить санкционное давление на государство-агрессора и предоставить Украине дополнительную поддержку для защиты объектов критической инфраструктуры", - подчеркнули в министерстве.
