07:29 • 18936 просмотра
Встреча Зеленского и путина возможна в Венгрии - Reuters
05:19 • 23967 просмотра
Генсек НАТО заявил, что 30 стран работают над гарантиями безопасности для Украины
18 августа, 19:57 • 42592 просмотра
Зеленский о переговорах с Трампом: показал детали на карте, считаю встречу конструктивной и конкретной
18 августа, 18:34 • 62825 просмотра
Трамп рассматривает возможность ввода американских войск в Украину: что он сказал
18 августа, 18:12 • 45524 просмотра
Украина не будет в НАТО, но будет иметь гарантии безопасности - Трамп
18 августа, 17:41 • 35272 просмотра
Мы допускаем проведение выборов - Зеленский
18 августа, 14:38 • 40234 просмотра
"Знаю, что делаю - мне не нужны советы": Трамп набросился на критиков его действий по прекращению войны в УкраинеPhoto
Эксклюзив
18 августа, 14:23 • 102796 просмотра
Безопасность, оборона и Defence City – среди приоритетов правительства на 2026 год: почему без науки не обойтись, объяснил эксперт Долинце
18 августа, 13:21 • 51266 просмотра
Стармер готов поддержать мирное соглашение с Украиной без условия прекращения огня
Эксклюзив
18 августа, 13:19 • 98310 просмотра
Налоговые льготы – не подарок, а инвестиция: как авиация борется за место в Defence City
Минэнерго: РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру на Полтавщине, есть повреждения на объекте ГТС

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Российские войска совершили массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Полтавской области 19 августа 2025 года, вызвав масштабные пожары. Одновременно атакован производственный объект газотранспортной системы Украины, повреждена наземная инфраструктура.

Минэнерго: РФ массированно атаковала энергетическую инфраструктуру на Полтавщине, есть повреждения на объекте ГТС

Российские войска ночью массированно атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Полтавской области ракетами и дронами, есть повреждения наземной инфраструктуры на производственном объекте газотранспортной системы Украины, сообщили в Минэнерго во вторник, пишет УНН.

В ночь на 19 августа 2025 года российские оккупационные войска совершили очередную массированную атаку на объекты энергетической инфраструктуры Полтавской области, применив одновременно крылатые ракеты и ударные беспилотники. В результате атаки возникли масштабные пожары

- сообщили в Минэнерго.

В министерстве указали, что до этого в последний раз удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре были зафиксированы 15 и 21 июня текущего года.

Одновременно несколько десятков дронов атаковали один из производственных объектов газотранспортной системы Украины. Предварительно установлены повреждения наземной инфраструктуры объекта

- указали в Минэнерго.

Специалисты, как отмечается, уже осуществляют техническое обследование оборудования и оценивают объем ущерба.

"Враг продолжает системные террористические атаки против энергетической инфраструктуры Украины, что является прямым нарушением международного гуманитарного права. С марта 2025 года совершено более 2900 атак на энергетическую инфраструктуру. Минэнерго призывает международное сообщество усилить санкционное давление на государство-агрессора и предоставить Украине дополнительную поддержку для защиты объектов критической инфраструктуры", - подчеркнули в министерстве.

Враг атаковал энергетику в Полтавской области: есть отключения света19.08.25, 08:08 • 4492 просмотра

Юлия Шрамко

ВойнаНовости Мира
Владимир Путин
Крылатая ракета
Нефть
Полтавская область
Министерство энергетики Украины
Украина
Беспилотный летательный аппарат