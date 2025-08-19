Міненерго: рф масовано атакувала енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, є пошкодження на об'єкті ГТС
Київ • УНН
Російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Полтавської області 19 серпня 2025 року, спричинивши масштабні пожежі. Одночасно атаковано виробничий об'єкт газотранспортної системи України, пошкоджено наземну інфраструктуру.
Російські війська вночі масовано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Полтавській області ракетами і дронами, є пошкодження наземної інфраструктури на виробничому об'єкті газотранспортної системи України, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.
У ніч на 19 серпня 2025 року російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі
У міністерстві вказали, що перед цим востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня поточного року.
Одночасно, кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта
Фахівці, як зазначається, уже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків.
"Ворог продовжує системні терористичні атаки проти енергетичної інфраструктури України, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. З березня 2025 року здійснено понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру. Міненерго закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на державу-агресора та надати Україні додаткову підтримку для захисту об’єктів критичної інфраструктури", - наголосили у міністерстві.
Ворог атакував енергетику на Полтавщині: є відключення світла19.08.25, 08:08 • 4454 перегляди