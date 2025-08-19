$41.260.08
Зустріч Зеленського і путіна можлива в Угорщині - Reuters
05:19 • 20714 перегляди
Генсек НАТО заявив, що 30 країн працюють над гарантіями безпеки для України
18 серпня, 19:57 • 39822 перегляди
Зеленський про переговори із Трампом: показав деталі на карті, вважаю зустріч конструктивною і конкретною
18 серпня, 18:34 • 60112 перегляди
Трамп розглядає введення американських військ в Україну: що він сказав
18 серпня, 18:12 • 43185 перегляди
Україна не буде в НАТО, але матиме гарантії безпеки - Трамп
18 серпня, 17:41 • 34097 перегляди
Ми допускаємо проведення виборів - Зеленський
18 серпня, 14:38 • 39556 перегляди
"Знаю, що роблю - мені не потрібні поради": Трамп накинувся на критиків його дій щодо припинення війни в УкраїніPhoto
Ексклюзив
18 серпня, 14:23 • 100099 перегляди
Безпека, оборона та Defence City - серед пріоритетів уряду на 2026 рік: чому без науки не обійтися, пояснив експерт Долінце
18 серпня, 13:21 • 51155 перегляди
Стармер готовий підтримати мирну угоду з Україною без умови припинення вогню
Ексклюзив
18 серпня, 13:19 • 95748 перегляди
Податкові пільги – не подарунок, а інвестиція: як авіація бореться за місце у Defence City
Міненерго: рф масовано атакувала енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, є пошкодження на об'єкті ГТС

Київ • УНН

 • 214 перегляди

Російські війська здійснили масовану атаку на енергетичну інфраструктуру Полтавської області 19 серпня 2025 року, спричинивши масштабні пожежі. Одночасно атаковано виробничий об'єкт газотранспортної системи України, пошкоджено наземну інфраструктуру.

Міненерго: рф масовано атакувала енергетичну інфраструктуру на Полтавщині, є пошкодження на об'єкті ГТС

Російські війська вночі масовано атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Полтавській області ракетами і дронами, є пошкодження наземної інфраструктури на виробничому об'єкті газотранспортної системи України, повідомили у Міненерго у вівторок, пише УНН.

У ніч на 19 серпня 2025 року російські окупаційні війська здійснили чергову масовану атаку на об’єкти енергетичної інфраструктури Полтавської області, застосувавши одночасно крилаті ракети та ударні безпілотники. Внаслідок атаки виникли масштабні пожежі

- повідомили у Міненерго.

У міністерстві вказали, що перед цим востаннє удари по нафтопереробній інфраструктурі зафіксовані 15 та 21 червня поточного року.

Одночасно, кілька десятків дронів атакували один із виробничих об’єктів газотранспортної системи України. Попередньо встановлені пошкодження наземної інфраструктури об’єкта

- вказали у Міненерго.

Фахівці, як зазначається, уже здійснюють технічне обстеження обладнання та оцінюють обсяг збитків.

"Ворог продовжує системні терористичні атаки проти енергетичної інфраструктури України, що є прямим порушенням міжнародного гуманітарного права. З березня 2025 року здійснено понад 2900 атак на енергетичну інфраструктуру. Міненерго закликає міжнародну спільноту посилити санкційний тиск на державу-агресора та надати Україні додаткову підтримку для захисту об’єктів критичної інфраструктури", - наголосили у міністерстві.

Ворог атакував енергетику на Полтавщині: є відключення світла19.08.25, 08:08 • 4454 перегляди

Юлія Шрамко

ВійнаНовини Світу
Володимир Путін
Крилата ракета
Нафта
Полтавська область
Міністерство енергетики України
Україна
Безпілотний літальний апарат