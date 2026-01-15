$43.180.08
50.320.20
ukenru
19:44 • 6376 просмотра
Чрезвычайное положение в энергетике: что это значит
17:38 • 13982 просмотра
Зеленский поручил пересмотреть комендантский час на время чрезвычайных холодов
17:29 • 16544 просмотра
В энергетике Украины будет введен режим чрезвычайной ситуации - Зеленский
Эксклюзив
16:42 • 16102 просмотра
Промерзание домов оставляет людей без жилья: что происходит с сетями и конструкциями
14 января, 14:56 • 16866 просмотра
Нападение девятиклассника с ножом в школе в Киеве: 14-летнего парня после лечения отправят в СИЗО
Эксклюзив
14 января, 14:35 • 16367 просмотра
Народный депутат Сергей Власенко заявил о политической мести НАБУ из-за работы ВСК и критики антикоррупционных органов
14 января, 13:56 • 14443 просмотра
Еврокомиссия одобрила законодательный пакет для финансовой поддержки Украины на €90 млрд: что дальше
14 января, 13:18 • 14199 просмотра
Рада назначила Дмитрия Наталуху главой Фонда госимущества
Эксклюзив
14 января, 13:16 • 12477 просмотра
Атака НАБУ на Тимошенко — это политическая расправа и попытка расшатать власть — политолог
Эксклюзив
14 января, 12:53 • 23983 просмотра
Odrex пытается закрыть рот журналистам. Клиника подала в суд на УНН
Минэнерго предупреждает о фишинговой рассылке с требованием оплаты

Киев • УНН

 • 6 просмотра

Министерство энергетики Украины сообщает о фишинговых письмах с призывами к оплате и вложенными файлами. Ведомство не осуществляет таких рассылок и предостерегает от открытия вложений.

Минэнерго предупреждает о фишинговой рассылке с требованием оплаты

В Украине фиксируется фишинговая рассылка электронных писем от имени Министерства энергетики Украины: письма содержат призывы к оплате и вложенные файлы / ссылки для их загрузки. Об этом сообщает Минэнерго, информирует УНН.

Подробности

В ведомстве указывают, что не осуществляют таких рассылок.

Вложенные файлы могут содержать вредоносное программное обеспечение, открытие которого создает риск несанкционированного доступа к компьютерам и данным

- предупреждают в Минэнерго.

Там призывают не открывать вложения, не переходить по ссылкам и не осуществлять никаких оплат по таким письмам.

Напомним

Мошенники в Украине придумали новый способ выманить персональные данные у пользователей под видом посылок, которые якобы потерялись на почте.

Осторожно, мошенники: Центр противодействия дезинформации предупреждает о фейковых SMS от имени почты04.01.26, 08:15 • 5813 просмотров

Вадим Хлюдзинский

