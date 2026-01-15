Минэнерго предупреждает о фишинговой рассылке с требованием оплаты
Киев • УНН
Министерство энергетики Украины сообщает о фишинговых письмах с призывами к оплате и вложенными файлами. Ведомство не осуществляет таких рассылок и предостерегает от открытия вложений.
В Украине фиксируется фишинговая рассылка электронных писем от имени Министерства энергетики Украины: письма содержат призывы к оплате и вложенные файлы / ссылки для их загрузки. Об этом сообщает Минэнерго, информирует УНН.
Подробности
В ведомстве указывают, что не осуществляют таких рассылок.
Вложенные файлы могут содержать вредоносное программное обеспечение, открытие которого создает риск несанкционированного доступа к компьютерам и данным
Там призывают не открывать вложения, не переходить по ссылкам и не осуществлять никаких оплат по таким письмам.
Напомним
Мошенники в Украине придумали новый способ выманить персональные данные у пользователей под видом посылок, которые якобы потерялись на почте.
Осторожно, мошенники: Центр противодействия дезинформации предупреждает о фейковых SMS от имени почты04.01.26, 08:15 • 5813 просмотров