Міненерго попереджає про фішингову розсилку з вимогою оплати

Київ • УНН

 • 6 перегляди

Міністерство енергетики України повідомляє про фішингові листи з закликами до оплати та вкладеними файлами. Відомство не здійснює таких розсилок і застерігає від відкриття вкладень.

Міненерго попереджає про фішингову розсилку з вимогою оплати

В Україні фіксується фішингова розсилка електронних листів від імені Міністерства енергетики України: листи містять заклики до оплати та вкладені файли / посилання для їх завантаження. Про це повідомляє Міненерго, інформує УНН.

Деталі

У відомстві вказують, що не здійснюють таких розсилок.

Вкладені файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення, відкриття якого створює ризик несанкціонованого доступу до комп’ютерів і даних

- попереджають у Міненерго.

Там закликають не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та не здійснювати жодних оплат за такими листами.

Нагадаємо

Шахраї в Україні вигадали новий спосіб виманити персональні дані у користувачів під виглядом посилок, які начебто загубилися на пошті.

Обережно, шахраї: Центр протидії дезінформації попереджає про фейкові SMS від імені пошти

Вадим Хлюдзинський

СуспільствоФінанси
Енергетика
Електроенергія
Міністерство енергетики України