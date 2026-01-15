Міненерго попереджає про фішингову розсилку з вимогою оплати
Київ • УНН
Міністерство енергетики України повідомляє про фішингові листи з закликами до оплати та вкладеними файлами. Відомство не здійснює таких розсилок і застерігає від відкриття вкладень.
В Україні фіксується фішингова розсилка електронних листів від імені Міністерства енергетики України: листи містять заклики до оплати та вкладені файли / посилання для їх завантаження. Про це повідомляє Міненерго, інформує УНН.
Деталі
У відомстві вказують, що не здійснюють таких розсилок.
Вкладені файли можуть містити шкідливе програмне забезпечення, відкриття якого створює ризик несанкціонованого доступу до комп’ютерів і даних
Там закликають не відкривати вкладення, не переходити за посиланнями та не здійснювати жодних оплат за такими листами.
Нагадаємо
Шахраї в Україні вигадали новий спосіб виманити персональні дані у користувачів під виглядом посилок, які начебто загубилися на пошті.
