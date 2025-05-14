Минэкономики об управлении инвестфондом по соглашению с США: система будет равноправная

Инвестиционный фонд восстановления из США будет иметь равноправное управление со сбалансированным количеством представителей от Украины и Америки. Критические решения будут приниматься единогласно.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины, передает УНН.

В Министерстве сообщили, что в совет управляющих Фонда войдут три менеджера от украинской стороны и три менеджера от американской. Они будут входить в управляющий совет Фонда и различных комитетов. Ключевыми комитетами в структуре Фонда будут:

Инвестиционный – представительство будет 3 на 2 (большинство со стороны США);

Административный – представительство 2 на 2;· Аудиторский - представительство 2 на 2;

Комитет по поиску проектов: 2 на 3 (большинство со стороны Украины).

Назначает претендентов в совет: Агентство ГЧП (Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства Украины) и DFC (Международная финансовая корпорация развития США).

Также в Минэкономики сообщили, что критические решения будут приниматься Управляющим советом Фонда исключительно единогласно. То есть, стороны будут искать компромисс.

Первый вице-премьер-министр - министерка экономики Юлия Свириденко сообщала 13 мая, что Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американо-Украинского фонда восстановления. Также она добавила, что передала ноту Временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что США должны прислать Украине свою дипломатическую ноту 23 мая и тогда два коммерческих соглашения, необходимые для запуска Американо-Украинского фонда восстановления, вступят в силу.

Дополнение

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, предусматривающий создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.

ВРУ поддержала за основу законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения по полезным ископаемым.

Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства Украины и Международная финансовая корпорация развития США (DFC) подписали два коммерческих соглашения, необходимые для запуска Американо-Украинского фонда восстановления.