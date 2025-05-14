Минэкономики об управлении инвестфондом по соглашению с США: система будет равноправная

$41.500.04
46.090.07
ukenru
Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина
12:09 • 13181 просмотра

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

Эксклюзив
07:33 • 27350 просмотра

Агрессивное поведение среди подростков: психологиня рассказала о причинах и дала рекомендации родителям

Эксклюзив
07:17 • 55121 просмотра

Биткоин - это индикатор финансовой и политической конъюнктуры. Финтех-эксперт рассказала, почему выросла крипта

14 мая, 05:56 • 49362 просмотра

Зеленский о возможной продолжительности войны: не десять лет

14 мая, 05:00 • 58977 просмотра

Финал Кубка Украины: "Динамо" против "Шахтера" - где смотреть, фаворит, настроения команд

14 мая, 04:00 • 139390 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

13 мая, 21:24 • 58963 просмотра

Украинская группа Ziferblat вышла в финал Евровидения-2025 в Базеле

13 мая, 16:08 • 161160 просмотра

"Серый" импорт подрывает доверие: почему даже официальная покупка техники вызывает подозрения у украинских потребителей?

13 мая, 12:11 • 88511 просмотра

CNN: Келлогг и Уиткофф собираются в Стамбул на ожидаемые переговоры Украины и рф, возможное присоединение Трампа давит на путина

Эксклюзив
13 мая, 11:29 • 95085 просмотра

Реформа АРМА - условие евроинтеграции и финансовой помощи от ЕС: Мезенцева объяснила, почему промедление недопустимо

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+17°
3м/с
30%
745мм
Популярные новости

Макрон призвал ЕС усилить давление на Израиль из-за гуманитарной ситуации в Газе

14 мая, 02:58 • 53420 просмотра

В СНБО заявляют о фейке насчет планов Венгрии вернуть часть украинских территорий

14 мая, 04:19 • 68411 просмотра

Сибига едет в Турцию для переговоров о достижении мира

14 мая, 05:20 • 60125 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 48661 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 34309 просмотра
публикации

Переговоры в Турции: что известно о возможной встрече Зеленского и путина

12:09 • 13138 просмотра

Опыт малой приватизации на примере Винницкого института землеустройства: нестыковки и победитель с "душком"

09:23 • 31778 просмотра

Кто "слил" дела НАБУ? Международный аудит выявил провалы внутреннего контроля и влияние на дело Углавы

09:07 • 34628 просмотра

Дружба на миллионы или откуда у народного депутата Копытина новенький "крузак"

08:02 • 48986 просмотра

Стартует НМТ-2025: как будет проходить и когда объявят результаты

14 мая, 04:00 • 139352 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Ярослав Железняк

Алексей Гончаренко

Андрей Ермак

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Турция

Польша

Реклама
УНН Lite

Евровидение 2025: кто попадет в ТОП-5 – прогнозы букмекеров

11:12 • 10407 просмотра

Как спасти перезрелые бананы: три простых рецепта

09:18 • 15869 просмотра

Роберт Де Ниро призвал к протесту против Трампа на открытии Каннского кинофестиваля

06:55 • 24919 просмотра

Блогерки Мандзюк и Алхим собираются вместе поехать к военным на курское направление: что известно

13 мая, 16:52 • 53627 просмотра

Jerry Heil, Käärijä и NEMO: кто еще появится на сцене Евровидения-2025

13 мая, 10:05 • 112153 просмотра
Актуальное

Facebook

Евро

ЗРК Бук

БМ-27 "Ураган"

Рейс 17 Malaysia Airlines

Минэкономики об управлении инвестфондом по соглашению с США: система будет равноправная

Киев • УНН

 • 302 просмотра

Инвестиционный фонд восстановления Украины и США будет иметь равноправное управление. Ключевые решения будут приниматься единогласно представителями обеих стран.

Минэкономики об управлении инвестфондом по соглашению с США: система будет равноправная

Инвестиционный фонд восстановления из США будет иметь равноправное управление со сбалансированным количеством представителей от Украины и Америки. Критические решения будут приниматься единогласно.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины, передает УНН.

В Министерстве сообщили, что в совет управляющих Фонда войдут три менеджера от украинской стороны и три менеджера от американской. Они будут входить в управляющий совет Фонда и различных комитетов. Ключевыми комитетами в структуре Фонда будут:  

  • Инвестиционный – представительство будет 3 на 2 (большинство со стороны США);
    • Административный – представительство 2 на 2;· Аудиторский - представительство 2 на 2;
      • Комитет по поиску проектов: 2 на 3 (большинство со стороны Украины).

        Назначает претендентов в совет: Агентство ГЧП (Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства Украины) и DFC (Международная финансовая корпорация развития США).

        Также в Минэкономики сообщили, что критические решения будут приниматься Управляющим советом Фонда исключительно единогласно. То есть, стороны будут искать компромисс.

        Первый вице-премьер-министр - министерка экономики Юлия Свириденко сообщала 13 мая, что Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американо-Украинского фонда восстановления. Также она добавила, что передала ноту Временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.

        Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что США должны прислать Украине свою дипломатическую ноту 23 мая и тогда два коммерческих соглашения, необходимые для запуска Американо-Украинского фонда восстановления, вступят в силу.

        Дополнение

        Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, предусматривающий создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами

        ВРУ поддержала за основу законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения по полезным ископаемым.

        Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства Украины и Международная финансовая корпорация развития США (DFC) подписали два коммерческих соглашения, необходимые для запуска Американо-Украинского фонда восстановления.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

        Экономикаполитика
        Юлия Свириденко
        Владимир Зеленский
        Соединенные Штаты
        Украина
        Brent
        $65.96
        Bitcoin
        $103,969.40
        S&P 500
        $5,902.12
        Tesla
        $335.92
        Газ TTF
        $34.94
        Золото
        $3,223.71
        Ethereum
        $2,624.57