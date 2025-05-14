Минэкономики об управлении инвестфондом по соглашению с США: система будет равноправная
Киев • УНН
Инвестиционный фонд восстановления Украины и США будет иметь равноправное управление. Ключевые решения будут приниматься единогласно представителями обеих стран.
Инвестиционный фонд восстановления из США будет иметь равноправное управление со сбалансированным количеством представителей от Украины и Америки. Критические решения будут приниматься единогласно.
Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины, передает УНН.
В Министерстве сообщили, что в совет управляющих Фонда войдут три менеджера от украинской стороны и три менеджера от американской. Они будут входить в управляющий совет Фонда и различных комитетов. Ключевыми комитетами в структуре Фонда будут:
- Инвестиционный – представительство будет 3 на 2 (большинство со стороны США);
- Административный – представительство 2 на 2;· Аудиторский - представительство 2 на 2;
- Комитет по поиску проектов: 2 на 3 (большинство со стороны Украины).
Назначает претендентов в совет: Агентство ГЧП (Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства Украины) и DFC (Международная финансовая корпорация развития США).
Также в Минэкономики сообщили, что критические решения будут приниматься Управляющим советом Фонда исключительно единогласно. То есть, стороны будут искать компромисс.
Первый вице-премьер-министр - министерка экономики Юлия Свириденко сообщала 13 мая, что Украина завершила все необходимые процедуры для запуска Американо-Украинского фонда восстановления. Также она добавила, что передала ноту Временной поверенной в делах США в Украине Джули Дэвис.
Первый заместитель министра экономики Алексей Соболев заявил, что США должны прислать Украине свою дипломатическую ноту 23 мая и тогда два коммерческих соглашения, необходимые для запуска Американо-Украинского фонда восстановления, вступят в силу.
Дополнение
Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроект о ратификации соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США, предусматривающий создание инвестиционного фонда, где Украина сохраняет контроль над ресурсами.
ВРУ поддержала за основу законопроект №13256 об изменениях в Бюджетный кодекс для реализации соглашения по полезным ископаемым.
Агентство по вопросам поддержки государственно-частного партнерства Украины и Международная финансовая корпорация развития США (DFC) подписали два коммерческих соглашения, необходимые для запуска Американо-Украинского фонда восстановления.