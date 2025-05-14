Мінекономіки про управління інвестфондом за угодою з США: система буде рівноправна

Інвестиційний фонд відбудови зі США матиме рівноправне управління зі збалансованою кількістю представників від України та Америки. Критичні рішення прийматимуться одноголосно.

Про це повідомили в Міністерстві економіки України, передає УНН.

В Міністерстві повідомили, що до ради керуючих Фонду увійде три менеджери від української сторони та три менеджери від американської. Вони будуть входити до Керуючої ради Фонду та різних комітетів.Ключовими комітетами у структурі Фонду будуть:

Інвестиційний – представництво буде 3 на 2 (більшість зі сторони США);

Адміністративний – представництво 2 на 2;· Аудиторський - представництво 2 на 2;

Комітет з пошуку проєктів: 2 на 3 (більшість зі сторони України).

Призначає претендентів у раду: Агенція ДПП (Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства України) та DFC (Міжнародна фінансова корпорація розвитку США).

Також в Мінекономіки повідомили, що критичні рішення ухвалюватимуться Керуючою радою Фонду виключно одноголосно. Тобто, сторони шукатимуть компроміс.

Перша віцепрем'єр-міністерка - міністерка економіки Юлія Свириденко повідомляла 13 травня, що Україна завершила всі необхідні процедури для запуску Американсько-Українського фонду відбудови. Також вона додала, що передала ноту Тимчасовій повіреній у справах США в Україні Джулі Девіс.

Перший заступник міністра економіки Олексій Соболев заявив, що США мають надіслати Україні свою дипломатичну ноту 23 травня й тоді дві комерційні угоди, необхідні для запуску Американсько-Українського фонду відбудови вступлять в силу.

Доповнення

Президент України Володимир Зеленський підписав законопроєкт про ратифікацію угоди про корисні копалини між Україною та США, що передбачає створення інвестиційного фонду, де Україна зберігає контроль над ресурсами.

ВРУ підтримала за основу законопроєкт №13256 про зміни до Бюджетного кодексу для реалізації угоди по корисним копалинам.

Агенція з питань підтримки державно-приватного партнерства України та Міжнародна фінансова корпорація розвитку США (DFC) підписали дві комерційні угоди, необхідні для запуску Американсько-Українського фонду відбудови.