МиГи, Rak и ПВО: Зеленский сообщил, что входит в пакет помощи от Польши
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. В согласованный новый оборонный пакет помощи Украине от Польши входит, в частности, БТР Rosomak, самоходные минометы Rak, системы ПВО «Перун» и МиГи. Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский и во время совместного брифинга с премьер-министром Матеушем Моравецким в Варшаве, передает корреспондент УНН.
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«Согласован новый и очень нужный именно сейчас нашим воинам оборонный пакет», - сказал Зеленский.
По его словам, подписан документ о поставках «польских БТР Rosomak, самоходных минометов Rak, систем ПВО, в частности очень эффективных «Перунов», МиГов и другого вооружения, в котором мы так нуждаемся».
Дополнение
Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники Украине. В частности, БТР Rosomak.
Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда договорились о предоставлении мощного оборонного пакета Украине.
Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak.