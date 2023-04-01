Україна купить у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak - прем'єр

Цитата

«Українська армія купить у нас 100 Rosomak, які виробляються у Семяновицях-Шльонських. Rosomak – бойові транспортери вищого класу. Ця покупка буде оплачена за рахунок ЄС та США», - написав Моравецький.

Доповнення

Польща наполягає на збільшенні Європейського фонду миру, який фінансує закупівлю зброї для України.