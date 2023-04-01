Україна купить у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak - прем'єр
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak. Про це повідомив прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у Twitter, повідомляє УНН.
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«Українська армія купить у нас 100 Rosomak, які виробляються у Семяновицях-Шльонських. Rosomak – бойові транспортери вищого класу. Ця покупка буде оплачена за рахунок ЄС та США», - написав Моравецький.
Доповнення
Польща наполягає на збільшенні Європейського фонду миру, який фінансує закупівлю зброї для України.