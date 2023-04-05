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МіГи, Rak та ППО: Зеленський повідомив, що входить до пакета допомоги від Польщі

МіГи, Rak та ППО: Зеленський повідомив, що входить до пакета допомоги від Польщі

Київ • УНН

 • 835945 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. До погодженого нового оборонного пакета допомоги Україні від Польщі входить, зокрема, БТР Rosomak, самохідні міномети Rak, системи ППО «Перун» та МіГи. Про це повідомив Президент України Володимир Зеленський та під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Матеушем Моравецьким у Варшаві, передає кореспондент УНН.

Цитата

«Погоджено новий й дуже потрібний саме зараз нашим воїнам оборонний пакет»,- сказав Зеленський.

За його словами, підписано документ про постачання «польських БТР Rosomak, самохідних мінометів Rak, систем ППО, зокрема дуже ефективних «Перунів», МіГів та іншого озброєння, яке ми так потребуємо».

Доповнення

Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали протокол про постачання оборонної техніки Україні. Зокрема, БТР Rosomak.

Раніше повідомлялося, що Президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда домовилися про надання потужного оборонного пакета Україні.

Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak.

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