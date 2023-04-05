Зеленський та Моравецький підписали протокол про постачання оборонної техніки Україні

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"Прем'єр-міністр Моравецький та президент України Зеленський підписали протокол про наміри щодо співробітництва в галузі постачання оборонної техніки, зокрема колісних бронетранспортерів Rosomak", - йдеться в повідомленні у Twitter.

Також профільними міністрами було підписано меморандум про співпрацю у відновленні України.

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Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak.