Зеленський та Моравецький підписали протокол про постачання оборонної техніки Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький підписали протокол про постачання оборонної техніки Україні. Зокрема, БТР Rosomak повідомили у канцелярії прем'єра країни, передає УНН.
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"Прем'єр-міністр Моравецький та президент України Зеленський підписали протокол про наміри щодо співробітництва в галузі постачання оборонної техніки, зокрема колісних бронетранспортерів Rosomak", - йдеться в повідомленні у Twitter.
Також профільними міністрами було підписано меморандум про співпрацю у відновленні України.
Додамо
Україна придбає у Польщі 100 бронетранспортерів Rosomak.