Зеленский и Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 5 апреля. УНН. Владимир Зеленский и премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники Украине. В частности, БТР Rosomak сообщили в канцелярии премьера страны, передает УНН.
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"Премьер-министр Моравецкий и президент Украины Зеленский подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в области поставок оборонной техники, в частности колесных бронетранспортеров Rosomak", - говорится в сообщении в Twitter.
Также профильными министрами был подписан меморандум о сотрудничестве в восстановлении Украины.
Добавим
Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak.