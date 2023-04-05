Зеленский и Моравецкий подписали протокол о поставках оборонной техники Украине

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"Премьер-министр Моравецкий и президент Украины Зеленский подписали протокол о намерениях по сотрудничеству в области поставок оборонной техники, в частности колесных бронетранспортеров Rosomak", - говорится в сообщении в Twitter.

Также профильными министрами был подписан меморандум о сотрудничестве в восстановлении Украины.

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Украина приобретет у Польши 100 бронетранспортеров Rosomak.