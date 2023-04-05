Зеленський й Дуда домовилися про оборонний пакет для ЗСУ

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«Ми обговорили посилення нашої армії і це дуже важливо. Я дякую, що ми сьогодні обговорили й прийняли рішення, і ще будемо обговорювати з прем’єр-міністром щодо потужного пакету, який посилить наших людей і вони міцні... Я хочу подякувати вам за потужний оборонний пакет, яким ми посилимо наших бійців…», - сказав Зеленський.

Доповнення

Польща передасть Україні найближчим часом ще чотири винищувачі МіГ-29 та готова відправити ще 6.

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