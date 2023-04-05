Зеленский и Дуда договорились об оборонном пакете для ВСУ

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«Мы обсудили усиление нашей армии и это очень важно. Я благодарю, что мы сегодня обсудили и приняли решение, и еще будем обсуждать с премьер-министром по мощному пакету, который усилит наших людей и они крепкие... Я хочу поблагодарить вас за мощный оборонный пакет, которым мы усилим наших бойцов…», - сказал Зеленский.

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Польша передаст Украине в ближайшее время еще четыре истребителя МиГ-29 и готова отправить еще 6.

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