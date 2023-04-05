Зеленський заявив, що Україна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 5 квітня. УНН. Україна буде безкомпромісною на шляху до членства в НАТО. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час спільного брифінгу з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Варшаві, передає кореспондент УНН.
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«Я хотів би сказати й передати всім нашим партнерам, які постійно шукають компроміси для України на шляху до НАТО, що й у цьому питанні Україна буде безкомпромісною. Вдячний, що на цьому шляху з нами Польща», - сказав Зеленський.
Доповнення
Глава НАТО Єнс Столтенберг у вівторок висловив підтримку членству України в НАТО.
На засіданні Комісії Україна-НАТО, до роботи якої вперше як повноправний член долучилась Фінляндія, міністри закордонних справ Альянсу підтвердили свою рішучу підтримку Україні, крім того - підтримали розробку багаторічної програми для підтримки Києва.