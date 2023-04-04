Комісія Україна-НАТО: члени Альянсу розроблять багаторічну програму підтримки Києва
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Сьогодні на засіданні Комісії Україна-НАТО, до роботи якої вперше як повноправний член долучилась Фінляндія, міністри закордонних справ Альянсу підтвердили свою рішучу підтримку Україні, крім того - підтримали розробку багаторічної програми для підтримки Києва, передає УНН із посиланням на повідомлення Альянсу.
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Генеральний секретар Єнс Столтенберг зазначив, що члени Альянсу розроблять багаторічну ініціативу, щоб допомогти забезпечити стримування та оборону України, здійснити перехід від обладнання та доктрин радянських часів до стандартів НАТО та підвищити взаємосумісність з НАТО.
«Це демонструє нашу довгострокову відданість Україні та наближає Україну до євроатлантичної сім’ї», – сказав він.
Міністри Альянсу та міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба також обговорили важливість продовження реформ в Україні. Це була перша зустріч, в якій взяла участь Фінляндія як повноправний член НАТО після її вступу того ж дня.
Нагадаємо
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі. Як повідомив Кулеба у Twitter, під час зустрічі дипломати обмінялись думками напередодні саміту НАТО.