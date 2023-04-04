Обмінялися думками напередодні саміту НАТО: Кулеба зустрівся з Блінкеном у Брюсселі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі. Як повідомив Кулеба у Twitter, під час зустрічі дипломати обмінялись думками напередодні саміту НАТО, передає УНН.
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"Приємно зустрітися з Ентоні Блінкеном. Військова допомога вже на підході, щоб допомогти Україні звільнити ще більше територій від російської окупації. Я вдячний США за їхню незмінну підтримку України", - написав Кулеба.
Глава МЗС України додав, що обмінявся з Блінкеном думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.
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Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Процедуру формалізували у Брюсселі сьогодні.