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Обмінялися думками напередодні саміту НАТО: Кулеба зустрівся з Блінкеном у Брюсселі

Обмінялися думками напередодні саміту НАТО: Кулеба зустрівся з Блінкеном у Брюсселі

Київ • УНН

 • 717453 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із держсекретарем США Ентоні Блінкеном у Брюсселі. Як повідомив Кулеба у Twitter, під час зустрічі дипломати обмінялись думками напередодні саміту НАТО, передає УНН.

Цитата

"Приємно зустрітися з Ентоні Блінкеном. Військова допомога вже на підході, щоб допомогти Україні звільнити ще більше територій від російської окупації. Я вдячний США за їхню незмінну підтримку України", - написав Кулеба.

Глава МЗС України додав, що обмінявся з Блінкеном думками напередодні саміту НАТО у Вільнюсі.

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Нагадаємо

Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Процедуру формалізували у Брюсселі сьогодні.

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