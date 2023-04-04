Зеленський привітав Фінляндію зі вступом до НАТО і озвучив очікування України
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський привітав Фінляндію і Президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО, передає УНН.
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"Вітаю Фінляндію і Президента Саулі Нііністьо зі вступом до НАТО у 74-ту річницю його заснування. В умовах російської агресії Альянс став єдиною ефективною гарантією безпеки в регіоні", - написав Зеленський у Telegram.
Президент також розраховує, що Вільнюський NATOSummit наблизить і Україну до євроатлантичної мети.
Нагадаємо
Фінляндія офіційно стала 31-м членом НАТО. Процедуру формалізували у Брюсселі сьогодні.