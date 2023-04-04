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Зеленский поздравил Финляндию со вступлением в НАТО и озвучил ожидания Украины

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 апреля. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Финляндию и Президента Саули Ниинистьо со вступлением в НАТО, передает УНН.

Цитата

"Поздравляю Финляндию и Президента Саули Ниинистьо со вступлением в НАТО в 74-ю годовщину его основания. В условиях российской агрессии Альянс стал единственной эффективной гарантией безопасности в регионе", - написал Зеленский в Telegram.

Президент также рассчитывает, что Вильнюсский NATOSummit приблизит и Украину к евроатлантической цели.

Напомним

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Процедуру формализовали в Брюсселе сегодня.

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