Обменялись мнениями накануне саммита НАТО: Кулеба встретился с Блинкеном в Брюсселе

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"Приятно встретиться с Энтони Блинкеном. Военная помощь уже на подходе, чтобы помочь Украине освободить еще больше территорий от российской оккупации. Я благодарен США за их неизменную поддержку Украины", - написал Кулеба.

Глава МИД Украины добавил, что обменялся с Блинкеном мнениями накануне саммита НАТО в Вильнюсе.

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Напомним

Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Процедуру формализовали в Брюсселе сегодня.