Обменялись мнениями накануне саммита НАТО: Кулеба встретился с Блинкеном в Брюсселе
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе. Как сообщил Кулеба в Twitter, во время встречи дипломаты обменялись мнениями накануне саммита НАТО, передает УНН.
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"Приятно встретиться с Энтони Блинкеном. Военная помощь уже на подходе, чтобы помочь Украине освободить еще больше территорий от российской оккупации. Я благодарен США за их неизменную поддержку Украины", - написал Кулеба.
Глава МИД Украины добавил, что обменялся с Блинкеном мнениями накануне саммита НАТО в Вильнюсе.
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Напомним
Финляндия официально стала 31-м членом НАТО. Процедуру формализовали в Брюсселе сегодня.