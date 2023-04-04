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Комиссия Украина-НАТО: члены Альянса разработают многолетнюю программу поддержки Киева

Комиссия Украина-НАТО: члены Альянса разработают многолетнюю программу поддержки Киева

Киев • УНН

 • 861481 просмотра

КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня на заседании Комиссии Украина-НАТО, к работе которой впервые как полноправный член присоединилась Финляндия, министры иностранных дел Альянса подтвердили свою решительную поддержку Украине, кроме того - поддержали разработку многолетней программы для поддержки Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение Альянса.

Детали

Генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что члены Альянса разработают многолетнюю инициативу, чтобы помочь обеспечить сдерживание и оборону Украины, осуществить переход от оборудования и доктрин советских времен к стандартам НАТО и повысить совместимость с НАТО.

«Это демонстрирует нашу долгосрочную приверженность Украине и приближает Украину к евроатлантической семье», – сказал он.

Министры Альянса и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также обсудили важность продолжения реформ в Украине. Это была первая встреча, в которой приняла участие Финляндия как полноправный член НАТО после ее вступления в тот же день.

Напомним

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе. Как сообщил Кулеба в Twitter, во время встречи дипломаты обменялись мнениями накануне саммита НАТО.

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