Комиссия Украина-НАТО: члены Альянса разработают многолетнюю программу поддержки Киева
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. Сегодня на заседании Комиссии Украина-НАТО, к работе которой впервые как полноправный член присоединилась Финляндия, министры иностранных дел Альянса подтвердили свою решительную поддержку Украине, кроме того - поддержали разработку многолетней программы для поддержки Киева, передает УНН со ссылкой на сообщение Альянса.
Детали
Генеральный секретарь Йенс Столтенберг отметил, что члены Альянса разработают многолетнюю инициативу, чтобы помочь обеспечить сдерживание и оборону Украины, осуществить переход от оборудования и доктрин советских времен к стандартам НАТО и повысить совместимость с НАТО.
«Это демонстрирует нашу долгосрочную приверженность Украине и приближает Украину к евроатлантической семье», – сказал он.
Министры Альянса и министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба также обсудили важность продолжения реформ в Украине. Это была первая встреча, в которой приняла участие Финляндия как полноправный член НАТО после ее вступления в тот же день.
Напомним
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Брюсселе. Как сообщил Кулеба в Twitter, во время встречи дипломаты обменялись мнениями накануне саммита НАТО.