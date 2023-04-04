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Майбутнє України в НАТО – голова Альянсу

Майбутнє України в НАТО – голова Альянсу

Київ • УНН

 • 841234 перегляди

КИЇВ. 4 квітня. УНН. Глава НАТО Єнс Столтенберг у вівторок висловив підтримку членству України в НАТО, пише УНН з посиланням на Anadolu.

Цитата

"Майбутнє України - це євроатлантична сім'я", - сказав Столтенберг журналістам на пресконференції після комісії Україна-НАТО в перший день зустрічі міністрів закордонних справ країн НАТО.

У засіданні також взяв участь міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Деталі

Столтенберг підтвердив, що союзники по НАТО, як і раніше, прихильні до політики відкритих дверей НАТО, але попередив, що "першим кроком є забезпечення перемоги України як незалежної держави".

Він привітав обіцянку союзників НАТО підтримати Київ і оголосив, що НАТО "розробить багаторічну ініціативу підтримки України", щоб допомогти українській армії перейти від озброєння та доктрин радянської доби до стандартів НАТО.

Він також підтвердив підтримку НАТО Києва перед російською агресією "стільки, скільки потрібно".

Додамо

Дводенна зустріч триватиме переговорами між міністрами закордонних справ країн НАТО та їхніми колегами з Японії, Нової Зеландії, Південної Кореї та Австралії.

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